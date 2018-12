"Él no robaba, solo los acompañaba": madre de presunto ladrón ultimado en bus por un pasajero

Tegucigalpa, Honduras.

"Él no robaba, solo los acompañaba",indicó la madre de Ilis Cortés, un presunto ladrón que fue ejecutado por un pasajero esta mañana en Comayagüela, zona central del país.

La mujer también agregó que su vástago siempre se iba con otros sujetos cuando bebía, y que las personas que lo conocían le contaban a ella que lo habían visto ebrio.

" Yo le había dicho que dejara de andar con esas personas, pero él nunca me hizo caso.Él me contestaba: no mamá, yo no robo,no ando en eso", expresó la madre del fallecido y puntualizó en que su hijo será velado en el barrio Las Crucitas, sitio en donde reside la familia.

LEA: Hondureño es asesinado de un disparo cerca de una iglesia en EEUU

De acuerdo al infome policial, Cortés y otro individuo se subieron en determinado sector de Comayagüela y comenzaron a atracar a los pasajeros de una unidad que cubre la ruta Tegucigalpa-Tatumbla, cuando de pronto, un hombre sacó su arma y les disparó en varias ocasiones con la intención de frenar el asalto.

Cortés resultó gravemente herido y el otro sujeto también quedó afectado por los disparos, pero logró huir. Luego, el ciudadano que disparó contra los presuntos asaltantes abandonó el bus con rumbo desconocido.

Posteriormente Cortés fue auxiliado y trasladado por varios policías al Hospital Escuela Universitario, pero cuando estaba por ingresar al área de cirugías falleció. Su cadáver fue llevado hasta la morgue del hospital, lugar al que llegó la consternada madre a reclamar los restos.