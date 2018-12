Guatemala da 72 horas a investigadores de la Cicig para salir del país

Ciudad de Guatemala.

Las autoridades de Migración de Guatemala avisaron hoy a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) que 11 de sus investigadores y litigantes tienen 72 horas para salir del país, informó el portavoz de ese ente de Naciones Unidas, Matías Ponce.



Se trata de personal de la Cicig cuyas visas no fueron renovadas en octubre pasado, y que "son investigadores y litigantes de casos de alto impacto en Guatemala", según precisó este martes Ponce.



El portavoz explicó a la prensa que "funcionarios de Migración dejaron una nota en la sede de Cicig donde se señala que los funcionarios a los que no se les renovaba la visa de cortesía, se les quita la acreditación diplomática y la inmunidad, y que tenían 72 horas para hacer abandono del país".

Se trata de Coroliano Marcelo Umpierrez Osorio, Jhon Washington Jiménez Robayna, Vicenzo Caruso, María Martín Quintana, Fernando Robles Reyes, Yilen Osorio Zuluaga y Roque Marcelo Veliz López.



También Horacio Roberto Piccardo Candia, Luis Fernando Orozco Álvarez, Fernando Washington Dos Santos Oliveira y César Augusto Rincón Sabogal.



Orozco, por ejemplo, con 10 años en la Cicig, llevaba la trama de corrupción "La Línea" por la que están procesados y en prisión, entre otros, el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, de acuerdo con la información disponible.



El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala publicó este martes en el Diario de Centroamérica (oficial) que el personal de la Cicig había sido informado el lunes de que sus acreditaciones quedaron sin efecto y debían devolverlas, a raíz de la no renovación del visado de cortesía.



Pero, según Ponce, fue hasta las 13.00 hora local (19.00 GMT) de este martes que los funcionarios de Migración llegaron a la sede de la Comisión a notificar la medida.



El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, había interpuesto un amparo el pasado 18 de octubre en contra de la medida de no renovación de visas de los once funcionarios, quienes debían haber obtenido sus documentos desde septiembre, lo cual fue considerado como "injustificable" por el ombudsman.

La propia Cicig informó el pasado 16 de octubre que el Gobierno del presidente guatemalteco, Jimmy Morales, no renovó la visa a sus 11 funcionarios, y entonces expresó que lamentaba esa decisión y que estudiaría "las acciones a seguir con el objeto de preservar el cumplimiento del Acuerdo de creación de la Cicig firmado entre el Estado de Guatemala y las Naciones Unidas".



El presidente Morales anunció el pasado 31 de agosto que no renovaría el mandato del organismo de las Naciones Unidas, que vence en septiembre de 2019, por entender que se ha convertido en una especie de estructura paralela similar a las que tiene que combatir en el país.



Días después desconoció al jurista colombiano Iván Velásquez como su comisionado y aprovechando que se encontraba en una gira de trabajo en Washington (EEUU) le prohibió el ingreso, aunque la ONU aseguró que seguía en el cargo. EFE