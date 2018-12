Aseguran una casa, cuatro vehículos y cuentas bancarias a "Tony" Hernández

Tegucigalpa, Honduras

Autoridades hondureñas incautaron este lunes una casa, vehículos y cuentas bancarias a un hermano del presidente Juan Orlando Hernández, quien fue arrestado recientemente en Estados Unidos por narcotráfico "a gran escala", informó la fiscalía.

La fiscalía y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico "dando cumplimiento a una orden emitida por el Juzgado de Letras de Privación de Dominio realizan acciones dirigidas al aseguramiento (decomiso) de bienes propiedad de Juan Antonio Hernández", conocido como "Tony" Hernández, anunció el Ministerio Público (MP) en un comunicado.

Además, precisó que se incautaron una casa de una habitación en la colonia San Ignacio de Tegucigalpa, el mismo barrio residencial donde vive el presidente, cuatro vehículos y cinco cuentas bancarias.

La fiscalía argumentó que la operación fue ejecutada en medio de un fuerte despliegue de seguridad, "en virtud de los hechos públicamente conocidos (...) de la detención de Hernández en Estados Unidos".

Juan Antonio Hernández, de 40 años, fue capturado el pasado 23 de noviembre en Miami, un hecho que conmovió a la sociedad hondureña.

Visiblemente afectado, el presidente Juan Orlando Hernández declaró que la detención de su hermano era "un fuerte impacto para la familia", pero prometió que la justicia hondureña colaboraría con "irrestricto apego a la ley".

"Es un hermano, un familiar, a nosotros no nos criaron así, nos criaron para respetar a los demás pero también no puedo desconocer que es un golpe fuerte para la familia, es triste, es difícil, no se lo deseamos a nadie", expresó entonces el mandatario.

Los fiscales estadounidenses dijeron que Hernández es "un narcotraficante de gran escala", que conspiró con redes de México y Colombia para enviar grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos entre 2004 y 2016.

En Manhattan, donde se dieron a conocer los cargos, el fiscal federal Geoffrey Berman acusó a Juan Antonio Hernández de estar "involucrado en todas las etapas" del tráfico de cocaína a través de Honduras a Estados Unidos.

Berman dijo que Hernández presuntamente organizó y garantizó la seguridad de los envíos de cocaína, sobornó a funcionarios para obtener información sensible para proteger los cargamentos, y solicitó sobornos a importantes narcotraficantes.

El hermano del presidente hondureño también enfrenta cargos por uso y posesión de armas, así como por hacer declaraciones falsas a agentes federales, según un comunicado de la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

LEA. "Tony" Hernández también enfrenta cargos por mentir a agentes federales

A continuación el comunicado del Ministerio Público:

La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), dando cumplimiento a una orden emitida por el Juzgado de Letras de Privación de Dominio realizan actuaciones dirigidas al aseguramiento de bienes propiedad del señor Juan Antonio Hernández Alvarado, consistentes en: Una casa de habitación ubicada en residencial Palmeras de San Ignacio de la ciudad de Tegucigalpa, inscrita bajo matrícula 1172596, 4 vehículos y 5 cuentas bancarias.

Dicha petición se sustenta en la investigación en curso realizada por la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico en virtud de la detención de los ciudadanos Magdaleno Meza Fúnez conocido también como Nery Orlando López Sanabria, Erika Julissa Bandy García, Maximiliano Echeverría García, José Santos Mejía Laínez y Daniel Alberto Ticas Santos, en fecha 6 de junio de 2018 en la carretera de Vida Nueva, Cofradía, Cortés, a quienes se les incautó la cantidad US$193,220.00 ocultos en un compartimiento dentro de un vehículo en el cual se conducían; a estas personas se les incautó documentación en la cual se encontraron indicios de vinculación con el señor Juan Antonio Hernández Alvarado, por tal razón dicho ciudadano fue requerido como investigado y se le tomo declaración.

Posteriormente y en virtud de los hechos públicamente conocidos que hacen referencia a la detención y procesamiento del señor Hernández Alvarado en los Estados Unidos de América y con fundamento en el artículo 33 de la Ley Sobre Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, el Ministerio Publico solicitó y posteriormente fue ordenada la medida de aseguramiento sobre bienes que hasta el momento se han identificado, lo anterior con el fin de preservar su disponibilidad, mismos que de conformidad con el artículo 34, de la ley anteriormente citada, fueron puestos a la orden de la Oficina Administradora de Bienes Incautados.