Presentadora del clima de Fox acaba con su vida

"Nuestros corazones están rotos. Anoche nos informaron que nuestra Jessica Starr se quitó la vida. Su familia Fox 2 es un shock profundo y no puede creer que una mujer tan maravillosa, brillante e inteligente se haya ido", escribió Amy Andrews de la cadena Fox al anunciar la muerte de la presentadora del clima, Jessica Starr.



Starr, quien tenía 35 años y una prometedora carrera en la reconocida cadena de tv, tomó la fatal decisión de quitarse la vida, confirmó Fox2 Detroit, la estación de noticias donde ella laboraba.



La presentadora del clima, quien era madre de dos hijos, había anunciado anteriormente que después de regresar a la televisión tras el parto de su hijo había recibido críticas por su sobrepeso.



"Estamos en el ojo público, y tienes que tener una piel gruesa para estar en los medios de comunicación. Eso es solo una parte, y estoy de acuerdo con eso. No te puede gustar como luce el cabello de alguien hoy; estamos acostumbrados a eso. No te puede gustar el maquillaje, el atuendo, eso está bien. No me molesta ", dijo en el aire en una ocasión.



Starr era un profesional en su trabajo pues completó dos títulos de metereología. En una ocasión ella comentó: "Pero, recibí una carta escrita a mano que dice que parece que voy a parir un elefante, y '¿No es hora de que empieces tu licencia [de maternidad]?' Y creo que eso es cruzar la línea”.



En octubre pasado, Starr se había practicado una cirugía en uno de sus ojos porque tenía problemas de sequedad. “Ayer fue una lucha para mí. Tenía muchas ganas de volver pero necesito más tiempo para recuperarme. Por favor,manténganme en sus pensamientos durante este tiempo difícil. Los mantendré informados”, dijo en su última publicación de Twitter hace casi un mes.



En las fotografías que ella subía a sus redes sociales siempre se le veía feliz, sonriente con sus familiares y compañeros de trabajo. Hasta el momento se desconocen los motivos que llevaron a la presentadora a tomar la fatal decisión dentro de su vivienda.

