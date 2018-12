Fabián Coito es serio candidato para dirgir a la Seleccion de Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

Un nuevo nombre se ha sumado a la lista de candidatos para dirigir a la Selección de Honduras. Se trata del entrenador uruguayo Fabián Coito Machado, quien está vinculado a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) desde el 2007.

La página web de Tenfield asegura que el próximo destino deportivo de Fabián Coito es "Centroamérica. Lo espera una selección mayor para encabezar el proyecto Mundial Qatar 2022". Y ese equipo nacional sería Honduras.

Vale recordar que, Fabián Coito finalizó su carrera de futbolista defendiendo la camiseta de Olimpia de Honduras, por lo que se lo puede considerar todo un experto en cuanto a la zona de la Concacaf.

Coito dejará la dirección técnica de la selección uruguaya Sub-20, una vez termine su participación en el Campeonato Sudamericano de Chile 2019 que se pone en marcha el próximo 17 de enero.

ES UN GANADOR

Tranquilo, trabajador y ganador. El técnico de 51 años viene de protagonizar un aceptable papel en el Torneo de L'Alcudia con la selección Sub-20 de Uruguay. También pasó por la Sub-15, Sub-17, y hasta una Sub-22 en sus 11 años dentro de la entidad que rige el fútbol charrúa.

Fabián Coito fue el entrenador interino de la Selección Mayor de Uruguay en los amistosos de septiembre.

Pasó por todas las etapas previas a la Selección Mayor. Consiguió dos títulos y en poco más de una década, nunca se fue de un torneo antes de los cuartos de final (exceptuando la Copa Mundial Sub-17 de 2013 en octavos).

Los logros deportivos no son solo lo que puede ofrecer Coito en su currículum, sino también los que tienen que ver con la construcción del futbolista. Él se encargó de formar a los jóvenes jugadores que destacan por su personalidad dentro del conjunto que manejó por años el "Maestro" Óscar Washington Tabárez.

"Nosotros le damos mucha importancia al respeto (…) Respeto hacia el compañero, hacia los funcionarios, hacia el funcionamiento del grupo, al árbitro, al rival. Y cuando en un futbolista esto no existe, difícilmente podamos mantenerlo dentro de los planteles", aseguraba el oriundo de Montevideo en unas palabras a "Referí".

Campeón en el Sudamericano Sub-20 en 2017 y en los Juegos Panamericanos Sub-22 del 2015, el uruguayo cuenta con un perfil similar al de su colega Tabárez: "Aprendí a ser tranquilo y también a transmitirlo", reconoce.

Aparenta poca pasión y bastante reflexión, características que se pueden ver a simple vista en la personalidad del ex docente de 71 años, Óscar Washington Tabárez.

"Una vez, el profesor (Ricardo) De León me dijo: Usted tiene un arma a su favor, la tranquilidad. Úsela. Yo era de gritar, de estar ansioso al lado de la cancha. Pero aprendí que el entrenador tiene que adoptar una posición de tranquilidad. Que era importante transmitirla, no solo tenerla. Que el jugador vea a una persona serena, que no se enloquece frente a la adversidad. Eso es parte de la experiencia", explicaba Coito en una entrevista con el portal uruguayo "Domingo".