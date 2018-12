Honduras clama por abordaje regional para atacar causas de migración irregular

Belice.



Hacer un abordaje regional ante los problemas ocasionados por la migración y en especial para atacar las causas de la migración irregular atípica presentada en los últimos meses en la región pidió ayer el presidente Juan Orlando Hernández en la LII Cumbre del Sistema de la Integración Centroamericana (Sica) organizada en Belice,



Hernández, en su discurso ante los jefes de Estado y de Gobierno del Sica, así como jefes de delegación, agradeció una vez más el apoyo de los países por donde miles de migrantes hondureños han pasado en busca de llegar a Estados Unidos. “Honduras es uno de los países que afronta problemas de migración”, pero “no vamos a dejar de trabajar en atacar las causas que provocan que la gente inicie un viaje que puede resultar más que peligroso”, expresó.



Apoyo logístico



Hernández señaló que el movimiento migrante irregular de los últimos meses es apoyado por algunos sectores, poniendo en riesgo la vida de miles de niños, mujeres embarazadas y hasta adultos mayores. “Siempre nuestra región ha sido un lugar del que salen migrantes, pero han salido por décadas de una misma forma”. Sin embargo, “lo ocurrido recientemente trata de grupos que cuentan con todo un apoyo logístico movilizándose de una manera sin precedentes”. Enfatizó que lo más lamentable “ha sido ver cómo se ha puesto en riesgo a niños, madres embarazadas, madres que han dado a luz en el camino y a adultos mayores”.



El gobernante apuntó que es difícil para las fuerzas de seguridad de un país no entrar en una situación de tremendo riesgo, “y es bueno saber que México y Guatemala han mostrado mucha solidaridad” con los migrantes hondureños.



Consideró que es un problema de “grandes dimensiones”, y si el inconveniente se vuelve a presentar, “estaremos ante una situación muy compleja y de carácter internacional muy difícil de afrontar”. Por ello, el presidente Hernández hizo un llamado para que se “ataque la raíz de los problemas, uno de ellos el cambio climático, porque está relacionado con pobreza, así como el de seguridad”.



“Los problemas de seguridad en Honduras han dejado muchas lecciones, y aunque se ha avanzado y se va a llegar a mejores niveles de seguridad, Honduras no se va a consolidar como un país seguro si no logramos un abordaje regional”, recalcó. Hernández afirmó que en este punto se debe profundizar y avanzar, tomando en consideración además que la gente migra por razones económicas, “buscando tener mejores condiciones de vida”.



El gobernante hondureño también hizo hincapié en el objetivo primordial de alcanzar un mejor precio del café, buscando que los productores dejen de sufrir por recibir un pago inferior a los gastos de producción. “Al tener un precio del café por debajo de los costos de producción, sencillamente los pequeños productores abandonan sus fincas, ingresan a grupos altamente vulnerables de extrema pobreza y terminan migrando la mayoría de ellos”, dijo Hernández.



Expuso que en el caso del café hondureño, los grandes compradores están en Europa y son “seis, siete u ocho grandes empresas, y por lo tanto por medio del Sica se puede incidir para lograr un precio justo”. El presidente hondureño dijo que, aunque suene repetitivo, no podía dejar de mencionar que de un promedio de 50 centavos de dólar que se paga por una taza de café en Nueva York solo llegan quizá dos centavos al productor en esta región.