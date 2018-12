Muere la madre de Reinaldo Rueda, ex entrenador de Honduras

Cali, Colombia.

Reinaldo Rueda está de luto. La madre del entrenador colombiano ha fallecido este viernes en Cali (Colombia), tras estar en un delicado estado de salud desde mediados del 2017.

La noticia de la muerte de la señora Orfa Rivera se dio a conocer por la cuenta oficial de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP), que publicó un mensaje de condolencia para el entrenador colombiano.

"Enviamos nuestro mensaje de apoyo y afecto a nuestro seleccionador nacional, Reinaldo Rueda, por el fallecimiento de su madre. Todo nuestro cariño a familiares y cercanos", publicó en Twitter la ANFP.

La mamá del exseleccionador de Honduras estaba muy mal de salud, así lo informó el propio Rueda en unas declaraciones al programa Fútbol A Fondo cuando habló sobre la muerte de José Rafael Ferrari.

Incluso, desde que Rueda dirigía a Flamengo en Brasil se indicaba que el técnico de Chile podría regresar a Colombia para acompañarla. De igual manera sucedió desde su llegada a la selección chilea. Varios medios de ese país especularon que el estratega podría haber dejado por un tiempo su cargo para estar con su madre.

Sin embargo, el estratega siempre fue claro al momento de referirse al tema: “Si me garantizaran que ella va a mejorar en caso de que yo regrese, regresaría a casa mañana. Pero no soy médico. Le pido a Dios que le de fuerza. Eso (volver a Colombia) no me da garantías de nada”.

Reinaldo Rueda se encuentra en Colombia desde hace algunas semanas, a donde viajó para acompañar a su madre.

"Nuestro abrazo cariñoso para el profe Reinaldo Rueda por el sensible fallecimiento de su madre. Todo nuestro apoyo en este momento", es el anuncio de la Selección Chilena de Fútbol a cuenta de Twitter dirigido a su seleccionador.

A través de la misma red social, el Sindicato de Futbolistas Profesionales (SIFUP) de Chile también expresó su "más sentido pésame" por el "profesor" Rueda en este trance de su vida.