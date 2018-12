Rusia dice que una nueva reunión entre Putin y Trump es más importante que Ucrania

Moscú, Rusia.



El Kremlin sostuvo hoy que una nueva reunión entre los presidentes estadounidense, Donald Trump, y de Rusia, Vladímir Putin, es más importante para la estabilidad y seguridad internacional que el regreso a Ucrania de los tres barcos y 24 marineros apresados en noviembre en el mar Negro.



"Esperamos que EEUU llegue a esta misma conclusión", dijo el portavoz presidencial, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa.



En cualquier caso, el Kremlin quiso dejar claro que la postura estadounidense no influirá en el proceso penal abierto contra los 24 marineros detenidos.



"Por supuesto solo la investigación (penal) puede influir en el destino de la tripulación ucraniana", que será juzgada por cruce ilegal de la frontera rusa.



Ucrania califica a los marineros de presos políticos y su apresamiento como acto de agresión, al asegurar que la captura de los buques se produjo en aguas internacionales del mar Negro después de que los guardacostas rusos les cerraran el paso por el estrecho Kerch cuando se dirigían hacia el mar de Azov.



La comunidad internacional ha condenado el incidente naval y ha pedido al unísono la liberación de los tripulantes.



El asesor de Seguridad Nacional de EEUU, John Bolton, avanzó el jueves que la Casa Blanca no tiene intención de programar una nueva reunión entre Trump y Putin, por las acciones de Moscú en el estrecho de Kerch, que comunica el mar de Azov, compartido por Rusia y Ucrania, con el mar Negro.



"No veo que se vayan a dar las circunstancias en un futuro previsible para que esa reunión tenga lugar hasta que los barcos y las tropas sean liberadas", consideró Bolton en declaraciones a los periodistas, recogidas por el diario The Hill.



El pasado noviembre Trump canceló un encuentro con Putin planificado para la reunión del G20 en Argentina después de que Rusia capturara tres barcos ucranianos y a sus tripulaciones en el estrecho de Kerch, en aguas de la península de Crimea que se anexionó Rusia en 2014. Texto y foto de EFE.