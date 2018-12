Personajes del fútbol hondureño cuentan sus anécdotas con Rafael Ferrari

San Pedro Sula, Honduras.

El nombre de don José Rafael Ferrari se inmortalizó en el fútbol de Honduras, y aunque muchos lloran su muerte, sus historias y anécdotas son inolvidables entre las personas que lo querían y admiraban.

El miércoles 13 de diciembre murió Ferrari a los 84 años mientras se trasladaba a Miami a un tratamiento de salud, y desde entonces las redes sociales se han inundado con los recuerdos de los personajes del fútbol nacional e internacional.

Reinaldo Rueda, entrenador que clasificó a Honduras a un Mundial tras 28 años de ausencia, recordó que en 2007 antes de la eliminatoria rumbo a Sudáfrica 2010 Guadalupe eliminó de la Copa Oro a la Bicolor.

Tras ello se reunió con don Rafa y recordó que “esa noche que regresamos a Honduras, don Rafa me reunió para analizar la situación de esa participación en esa Copa Oro y él con toda esa sabiduría me dijo unas palabras que me alentaban a seguir y asimilar el momento. Me dijo que íbamos a enderezar el camino para la eliminatoria de Sudáfrica; fue un momento importante para nosotros y en especial para mí”, contó el colombiano, que actualmente dirige a la selección de Chile.

Una de las historias más jocosas la contó Eduardo Bennett, quien recordó cómo cerraron su traspaso al Olimpia. “Cerramos mi contrato comiendo semitas de yema, fue una reunión de unos 20 o 25 minutos con semitas por aquí y semitas por allá en la oficina de Lissandro Flores Guillén. Era un tipo espontáneo”, apuntó el exjugador.

El mensaje del equipo Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica por la muerte de Rafael Ferrari.

Copán Álvarez, quien ahora trabaja en Telemundo pero que inició su carrera en Televicentro, contó varias anécdotas. “Una vez me invitaron a una obra y me tocó un personaje muy chistoso. Al final, don Rafael terminó llorando de tanto reírse y me dijo: ‘te equivocaste de ocupación, dejá los deportes y dedicate a la actuación’”.

Este domingo se juega la gran final del torneo Apertura 2018-19 entre Olimpia y su archirrival Motagua. En la ida, los azules ganaron 2-0 y desde la semana anterior el ambiente ha estado tenso entre las directivas, entrenadores y jugadores; sin embargo, Diego Vázquez y Pedro Atala, técnico y presidente de las águilas, respectivamente, tuvieron palabras de admiración para Ferrari. “Mi más sentido pésame a la familia de José Rafael Ferrari, gran hombre y exitoso dirigente deportivo”, escribió Vázquez en Twitter.

“Lamentamos muchísimo, primero que todo, con su familia por la muerte de Rafael Ferrari.

Hasta donde tengo recuerdos de memoria siempre fue una persona que estuvo cerca de la familia y una gran amistad con mi padre Pedro Atala Simón, que en paz descanse, que sin lugar a dudas le ha dado un gran recibimiento. Gente de esa estirpe quedan pocas, ya que al final de cuentas demostraban su éxito con hechos y no con palabras. Fue un hombre que lo que se propuso en su vida lo logró y ahora está descansado junto con sus mejores amigos y sus familiares, con su esposa, a la que también le teníamos mucho aprecio”, fueron las emotivas palabras de Pedro Atala.

OTROS MENSAJES POR MUERTE DE FERRARI

Reinaldo Rueda - Ex DT de la Selección de Honduras

“Mi gratitud, afecto y admiración por ese gran ser humano. Gracias, Don Rafa, por esa oportunidad que me dio”.

Álvaro Izquierdo - Exjugador y analista de FoxSports

“Lamento mucho el fallecimiento del Licenciado José Rafael Ferrari, un gran dirigente y mejor persona”.

Amado Guevara - DT de Puerto Rico

“Lamento mucho la partida de Don Rafa, mi más sincero pésame y condolencias a todos sus familiares. que Dios les dé fortaleza”.

Chelato Uclés - Entrenador hondureño

“Es difícil que haya una persona como él. recuerdo que nunca multó a los jugadores, siempre mantenía el orden”.

Roger Rojas - Delantero de Alajuelense

“Mi familia y yo le estamos muy agradecidos por abrirnos las puertas en Olimpia. descanse en Paz, su legado quedará siempre”.