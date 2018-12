Obrador desmiente a Trump sobre pago del muro

Ciudad de México.

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador afirmó que no ha tocado el tema del muro fronterizo con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.



"No hemos tocado el tema. En ninguna conversación no se ha tratado ese tema, por eso yo sostuve ayer, en el Face, en el Twitter, que fue una plática amistosa", dijo en su conferencia matutina.



"La relación con el presidente Trump es de respeto y de amistad y voy a procurar que siga siendo en esos términos".



Trump aseguró esta mañana en Twitter que México está pagando por el muro, pues Estados Unidos se está ahorrando dinero con el nuevo acuerdo comercial T-MEC.



"A menudo decía, 'de una manera u otra, México va a pagar por el muro'. Esto nunca ha cambiado. Nuestro nuevo acuerdo con México (y Canadá), el USMCA, es mucho mejor que el antiguo, muy costoso y anti-USA NAFTA, que sólo por el dinero que ahorramos, ¡México está pagando por el muro!", escribió en su cuenta.

En tanto, el Canciller Marcelo Ebrard señaló que no ha conversado con el mandatario estadounidense su Gobierno sobre el muro.



"El tema del 'muro' no ha sido parte de ninguna conversación con el Presidente Trump o su gobierno . Ahora nuestras pláticas son en torno a inversión y desarrollo y esperamos así continúen", publicó.