Ronaldo Nazario es "favorable" a jugar partidos de Liga fuera de España

Madrid, España.



El exfutbolista brasileño Ronaldo Nazario, máximo accionista del Valladolid, se mostró este jueves "favorable" a jugar partidos de la Liga fuera de España, siempre que cuente con la aprobación de la afición.



"Yo soy favorable (a jugar fuera), pero nuestra afición es la que decide", dijo Ronaldo este jueves en un desayuno informativo para presentar su proyecto para el Real Valladolid, tras comprar en septiembre pasado el 51% de las acciones del club español.



"Si a ellos (los aficionados) les parece bien que vayamos a un jugar un partido internacional y nos llevemos, no a todos, pero sí a algunos, nos parece que para nuestro club y para nuestra marca será un proyecto muy interesante", afirmó Ronaldo.



La respuesta de Ronaldo llega después de que el lunes pasado la Liga renunciase a jugar en enero en Miami el partido Girona-Barcelona de la 21ª jornada liguera, tras decidir el Barça no disputar el encuentro ante la "falta de consenso" entre los estamentos concernidos.



La Liga y su presidente, Javier Tebas, impulsaban este partido con la oposición principal de la Federación Española de Fútbol (RFEF) y el sindicato de jugadores AFE.



"Va todo en la dirección de nuestro proyecto, Valladolid tiene que ser reconocido nacional e internacionalmente", añadió Ronaldo, en referencia a esa iniciativa durante la presentación de su proyecto para el Valladolid.



El exastro brasileño, acompañado de su consejero delegado, Carlos Suárez, expuso las líneas maestras que quiere seguir en el club, afirmando que con el Valladolid "he encontrado lo que quería y creo que tengo mucho que aportar con mi experiencia y mi conocimiento sobre el fútbol".



"Llevaba dos años buscando un equipo para comprar, estudié el mercado español, el inglés y algunos otros mercados y el Valladolid vino como un regalo perfecto", dijo Ronaldo.



En su primera temporada al frente del club, "tenemos un reto sencillo que es mantenernos en primera división, es nuestro principal y único objetivo esta temporada".