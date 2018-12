Insep defiende proyectos inconclusos en Santa Bárbara

Tegucigalpa, Honduras.



Autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep) negaron ayer irregularidades en la ejecución de varios proyectos en municipios del departamento de Santa Bárbara por más de 22.2 millones de lempiras; sin embargo, admitieron que muchos de ellos se fraccionaron en varios contratos y algunos todavía no están concluidos en un 100% por razones presupuestarias.



En una reunión a la que invitaron a los alcaldes y representantes de las fuerzas vivas de la zona, así como a las empresas contratantes y supervisoras, los responsables de las direcciones de Obras Públicas y Carreteras rindieron un informe pormenorizado de los contratos adjudicados desde 2015 a la fecha y de los avances de las obras en esa región del país.



Esto, luego que Diario LA PRENSA publicara una denuncia del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en la que se establece que el Estado perdería unos 17.2 millones de lempiras como resultado de la contratación de 15 proyectos de infraestructura que fueron pagados, pero no fueron concluidos y muchos están en el abandono.



Por este caso, al menos 18 funcionarios de Insep fueron denunciados ante la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) por los supuestos delitos de fraude, abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios.



Entre los acusados se encuentran el director de Obras Públicas, Talbert Medardo Irula, y el exdirector de Carreteras Walter Noé Maldonado, quienes, según los expedientes investigativos, eran los responsables de los proyectos .



En la denuncia, el CNA asegura que hubo violaciones a la Ley de Contratación del Estado por el fraccionamiento de contratos para evitar los procesos de licitación pública.



Pruebas



Al respecto, el director de Obras Públicas de Insep, Talbert Medardo Irula, presentó copias de todos los contratos bajo investigación, así como de las fianzas de cumplimiento y de calidad de las obras y aseguró que se cumplieron con todos los requisitos legales.



En relación a los cuestionamientos del CNA por el fraccionamiento de los proyectos, el funcionario indicó que los contratos de obras como por ejemplo el mercado y la Casa de la Cultura en San Luis, se adjudicaron en varias etapas y bajo licitación privada porque no contaban con todo el presupuesto para la realización total de los mismos.



“No es que se haya evadido un proceso de licitación pública, sino que la asignación para ese año de ese contrato ameritaba un proceso de licitación privada”, argumentó Irula. Dijo que la mayoría de las obras presentan un nivel de avance importante y otras ya están concluidas o por concluirse, una vez que se hagan las nuevas asignaciones presupuestarias.



Edwin Alejandro Peña, alcalde de San Luis, salió en defensa de los proyectos ejecutados en su municipio y aseguró que esta denuncia tiene tintes políticos porque proviene de un aspirante del partido Libertad y Refundación (Libre) que fue visto en la zona con personal del CNA.



Admitió que el mercado municipal y la Casa de la Cultura están inconclusos, pero esperan una nueva asignación para terminarlas.“Las dos obras que se mencionan están plasmadas ahí y lo que quieren es afectarnos como partido político”, arguyó el edil.



German Rodríguez, viceministro de Insep, dijo que “hay evidencias que estamos haciendo las cosas bien, desafortunadamente el país no cuenta con los recursos suficientes para hacer obras”.