Sectores de San Pedro Sula, Tegucigalpa, Comayagua, Copán y Ocotepeque sin energía mañana

San Pedro Sula, Honduras.



La Empresa Energía Honduras (EEH) programó un nuevo apagón para diversos sectores de San Pedro Sula, Tegucigalpa, Comayagua, Copán y Ocotepeque para mañana jueves.



San Pedro Sula.- 8:00 am a 4:00 pm

Col. Brisas del Sauce

Col. Central

Col. La Trinidad

Col. Felipe Zelaya

Col. Asentamientos Humanos

Col. Llanos de Sula

Col. Alfonso Lacayo

Col. 6 de Mayo

Col. Los Prados I

Col. Sitradima

Col. Bosques de Jucutuma

Col. Real del Campo II

Aldea Ticamaya

Aldea San José del Boquerón

Aldea Copén

Copen Campo

Crematorio Municipal

Dagaz



Santa Cruz de Yojoa, Taulabé, San José de Comayagua.- 8:30 am a 4:00 pm

Aldea Agua Azul

Sierra

Agua Azul

Rancho

Los Caminos

Santa Lucía

La Guama

Santa Elena

Monteverde

Paraque

Panacam

San Bartolo

Cacetas del Lago

Horconsito

Cerro Azul

Bacadilla

Jarines

Taulabé

La Majada

Las Alejandras

Higuerones

Laguna Seca

Huerto del Edén

Camalotales

Cantillano

Bella Vista

Santa Rosita

El Chaguite

Quebraditas

Buena Vista

Barsovia

Palmichal

La Misión

Ocomán

Choloma

La Angostura

Las Conchas

San José de Comayagua

Las Delicias

Jaitique



Santa Rosa de Copán, San Juan de Opoa, Cucuyagua, San Pedro, Belén Gualcho, Ocotepeque, La Unión.- 8:00 am a 3:00 pm

Santa Rosa de Copán

Aldea El Derrumbo

Casco urbano de San Juan de Opoa y las aldeas:

La Montañita

El Pinal

El Pinalito

Contamal

Linderos

El Portillo

La Culebrilla

Valle María Auxiliadora

La Majada

Polígono Industrial Copaneco y sus caseríos cercanos

Casco urbano de Cucuyagua y las aldeas:

El Níspero

Gualtaya

Ojos de Agua

El Ajagual

El Higuito

Los Almendros

San José de Las Palmas

Séptimo Batallón de Infantería y sus caseríos cercanos

Casco urbano de San Pedro y las aldeas:

Cartagua

El Zapote

Capucas

El Ejido

Yaunera

Bocadel Monte y sus caseríos cercanos

Casco urbano de Corquín Copán y las aldeas:

Agua Caliente

El Carrizal

Gualme

Jimilile

Las Casitas

Potrerillos y sus caseríos cercanos

Casco urbano de Belén Gualcho (Ocotepeque)

Casco urbano de La Unión y las aldeas:

Azacualpa

El Corpus

El Junco

El Trigo

La Arena

Minerales de Occidente (Minosa)

Oficinas de Geotérmica Platanares

Santa Cruz

El Ladrillo

Los Arrollos

El Sitio

Arrancabarbara

Suptes Arriba

Suptes Abajo

Palania

Platanares

El Portillo

San Andrés Minas

Nueva Azacualpa y sus caseríos



San Juan de Opoa, Dulce Nombre, San Agustín, Dolores Concepción, Veracruz, San José, Santa Rosa de Copán.- 8:00 am a 3:00 pm

San Juan de Opoa (Copán) y las aldeas:

Colatina

Coyolar

El Limón

Cerbatana

Las Sandias

Los Pozos

Santa Elena

Torihuaque y sus caseríos cercanos

Casco urbano de Dulce Nombre y las aldeas:

Agua Buena

El Limón

El Prado de La Cruz

El Zapote

Las Caleras

San Jerónimo y sus caseríos cercanos

Casco urbano de San Agustín y las aldeas:

Camalote

Vega Redonda

Yaruconte

Pasquingual

Pasquingualón

San Antonio y sus caseríos cercanos

Casco urbano de Concepción y las aldeas:

Candelaria

Plan Grande

Vertientes y sus caseríos cercanos

Casco urbano de Veracruz y las aldeas:

Agua Caliente

El Triunfo

San Antonio y sus caseríos cercanos

Casco urbano de San José y las aldeas:

Buena Vista

El Porvenir

Las Delicias

Vivistorio

Plan de San Jerónimo y sus caseríos cercanos

Casco urbano de Santa Rosa de Copán y las aldeas:

Los Plancitos

Yarusin

Las Crucitas

El Carrizal

Agua Sucia

Calabazas

Hospital de Occidente

Centro Médico Santa Rosa

Centro Penal Santa Rosa

Quetzailica

Villa Belén

Los Naranjos

El Rosario

Arenales

Las Guarumas

El Salitrillo

El Conal

Trincheras

El Callejón

El Corralito

Inchuma

Oromilaca y sus caseríos cercanos



Distrito Central, FM.- 10:00 pm a 4:00 am

Res. Maya

Col. La Era

Altos de La Era

Era Oriental

Col. 13 de Julio

Repetidora H.R.V.C

Cementerio Jardín de Amor Eterno

Bodecarga

Decora

Villas del Molino

Col. El Molinón

Discovery School

Lomas de La Florida

Alutech

Bombas del Sanaa

Col. Santa Margarita

Instituto para el Desarrollo Hondureño

Dippsa 21 de Octubre

Pacasa

Colpasa

Final del Bulevar Morazán

Col. 21 de Octubre

Golden School

Fanasa

Sector A de colonia Izaguirre

Entrada a colonia San Miguel

Col. Los Girasoles

Col. Las Joyas

Bo. El Rincón

Col. Villa Delmy

Col. Modesto Rodas Alvarado

Parte de colonia 21 de Octubre

Cemedem (Centro Médico)

A.M.D.C

Salida a Valle de Ángeles hasta el km 8

El Sitio

Col. Santa María

Res. Santa Lucía

Aldea El Chimbo y zonas aledañas





Minas de Oro.- 8:00 am a 4:00 pm

Orica

Santa Cruz de Guayape

Guatemalita

Aldea San Francisco

Agua Blanca

La Guadalupe

Penitenciaria El Porvenir

Horcones

Agua Caliente

La Laguna

La Masica

El Zapote

Esquías

La Zabaneta

La Peña

Mal Paso

Terrerito de Las Trancas

Minas de Oro

Minas de San Antonio

Nicaraguita

Terrerito de Los Cuellos

San José del Potrero y zonas aledañas



Cedros, F.M.- 8:00 am a 8:10 am y 3:50 pm a 4:00 pm

Siria

Tamarindo Suyatal

Cedros

Porvenir

San Ignacio

Pedernal

Guayabilla

Urrutia

Nepales

Pueblo Nuevo

Yoculateca

Minas de Oro

Esquías

San José del Potrero y varias aldeas