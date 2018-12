México agilizará deportaciones de migrantes detenidos a sus países

Ciudad de México.

México implementará un programa que ayude a los migrantes que están detenidos en estaciones migratorias a que regresen, si así lo desean, a sus países lo más pronto posible, informó hoy la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.



En conferencia de prensa, la ministra señaló que el programa recibirá el nombre "Navidad en tu casa" y atenderá a aquellos migrantes que manifiesten su deseo de volver a sus hogares, para que lo hagan "a la brevedad posible".



Además, se emprenderán esfuerzos para acelerar los trámites para quienes quieran pedir refugio en el país, con el apoyo de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).





Sánchez Cordero visitó hoy por sorpresa una estación migratoria ubicada en Iztapalapa (sureste de Ciudad de México) y conversó con algunos migrantes: "Quieren regresar a sus lugares de origen, a sus países, sobre todo los niños, que tienen muchas ganas de regresar a sus países con sus madres".



Reconoció que en la estación migratoria no encontró "un respeto irrestricto a los Derechos Humanos".



"En general, las condiciones no me agradaron nada", acotó la secretaria.

De ahora en adelante, avanzó, su equipo hará visitas a las estaciones migratorias, "obviamente sin avisar", para ver las condiciones reales en las que viven las personas allí internadas.



Sánchez Cordero defendió que desde el Ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador, quien tomó el poder el pasado 1 de diciembre, se va a "cambiar la política" en lo que respecta al Instituto Nacional de Migración (INM).



Aseguró que hay "mucha corrupción en el Instituto", por lo que intentarán "avanzar en ese sentido".



"Vamos a tener al migrante como una persona con derechos plenos. Tenemos que ser un país hospitalario y lo tenemos que demostrar", sentenció la secretaria. EFE