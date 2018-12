Unah cumple tres días tomada por detención de tres estudiantes

Tegucigalpa, Honduras.



La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) continúa ocupada hoy por tercer día consecutivo por estudiantes para exigir la liberación de tres compañeros acusados de incendiar tres microbuses la semana pasada.



Un grupo de al menos 30 jóvenes con el rostro cubierto mantienen cerrados los portones de acceso a la universidad en Tegucigalpa para que los estudiantes no puedan ingresar a clases.



Uno de los manifestantes dijo a periodistas que la protesta continuará hasta que los universitarios Rolando Melghem, Carlos Eduardo Hernández y Misael Martínez sean puestos en libertad.



Los tres universitarios son acusados de incendiar la semana pasado tres microbuses en las inmediaciones de la universidad estatal, en el extremo oriental de la capital, al parecer, por el aumento en la tarifa del transporte.



Los manifestantes también exigen que las autoridades de la UNAH fijen su posición sobre el "estado de indefensión" de los jóvenes en Honduras.



"Estamos pidiendo una posición oficial porque la universidad tiene todas las áreas del conocimiento para poder producir políticas públicas con relación a esta problemática", enfatizó el joven, quien tenían el rostro cubierto y no se identificó.



Además, demandan un informe sobre la "gestión mediocre" del Hospital Escuela Universitario desde 2012 que la UNAH asumió la dirección del nosocomio.



Los manifestantes aseguran que sus compañeros no incendiaron los autobuses y han denunciado que los mismos fueron quemados por miembros de la Policía hondureña.