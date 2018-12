Diputados se defenderán con “uñas y dientes”

Tegucigalpa, Honduras.



Cuatro de los diputados mencionados en el caso “Arca Abierta” defendieron ayer su inocencia y advirtieron que comprobaron con documentos que los fondos recibidos a través de la Asociación Planeta Verde fueron liquidados e invertidos en proyectos sociales.



Milton Puerto, diputado nacionalista por el departamento de Yoro, dijo que probará que los fondos se usaron de forma transparente e indicó que la acción no debe verse por el lado negativo, sino como una oportunidad para que la patria tenga mejores funcionarios cada día.

“Y qué mejor que pasar por este filtro en el cual podré demostrar lo que he hecho en el departamento, mi lema ha sido el de un diputado con capacidad de gestión y hemos llevado cuanta cosa hemos podido a nuestro departamento”, acotó.



Puerto dijo que espera salir bien de esta situación porque “tenemos nuestra conciencia tranquila ante Dios, nuestra familia y el departamento de Yoro, y nuestra frente en alto ante este poder del Estado al cual pertenezco”.

Por su lado, Welsy Vásquez, representante de Cortés, dijo que la Maccih fue sorprendida por el mal trabajo que está haciendo el Ministerio Público y adelantó que se defenderá con las “uñas y dientes” para probar que no es una delincuente.



“El hecho de que nosotros seamos políticos no significa que seamos delincuentes”, dijo la congresista nacionalista, quien afirmó que ahí están tres canchas en Chamelecón que hablan de lo que he hecho en ese sector.



En similares términos se pronunció la legisladora nacionalista, Gladys Aurora López, quien expuso que probará su inocencia ante las instancias correspondientes.



“No olviden nuestra Constitución, nos da el derecho a defendernos y todos los hondureños somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario”, apuntó la expresidenta del Partido Nacional de Honduras. Recordó que en febrero fueron notificados de que estaban siendo investigados, por lo que contrataron un bufete para que se apersonara ante el Ministerio Público para que se les proporcionara información de las indagaciones en su contra, pero “me negaron el derecho de saber por qué estaba siendo investigada”.



Dijo que ha tenido la sana intención de colaborar con las autoridades, pero denunció que ha sido víctima de que no se le haya aplicado el debido proceso.



“Lo último que nosotros hicimos fue solicitar a la Corte un amparo en vista de que no se daba información”, apostilló.



López agregó que muchas personas saben muy bien y han visto cuantos beneficios han llegado a sus comunidades a través de sus manos, por lo que estarán presentando las pruebas de ello.



“Pudimos haberlo hecho antes si tan solo nos hubieran permitido tener la información, pero nos negaron durante ocho o nueve meses ese derecho”, concluyó.



Edwin Pavón, exvicepresidente del Congreso Nacional y exdiputado por Unificación Democrática (UD) por Cortés, afirmó que el proyecto que ejecutó con la asociación Planeta Verde está totalmente liquidado y que tiene las pruebas correspondientes.



“Tenemos el respaldo de la Secretaría de Finanzas, Tribunal Superior de Cuentas y que el único proyecto con Planeta Verde está liquidado”.



Pavón indicó que el proyecto se ejecutó en 2015 con un fondo que oscilaba entre 600,000 a 800,000 lempiras.



Recordó que pidieron información al Ministerio Público, pero también se les negó.