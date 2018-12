Decretan emergencia por epidemia de dengue

San Pedro Sula, Honduras.



Autoridades de Salud de Cortés informaron ayer que redoblarán esfuerzos en la lucha contra el dengue, el cual ya ha cobrado tres vidas en el departamento.



Como parte de las medidas, dijeron que aumentarán los operativos de fumigación en los municipios con mayor índice de infestación larvaria, ejecutando uno por la mañana y otro pro la tarde, en los horarios en el que el zancudo sale.



Además, anunciaron una megaintervención en las fronteras de las ciudades que colindan con la Capital Industrial.



Alcides Martínez, jefe de Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS), explicó que Villanueva, Puerto Cortés, Choloma, San Manuel y Potrerillos están en estado de emergencia, por lo que la jornada de fumigación programada para la próxima semana tiene como fin que la influencia de estos no afecte a San Pedro Sula, que hasta el momento se encuentra en situación de alerta.



“Los municipios ya mencionados tienen característica de comportarse como una epidemia, por lo tanto necesitan un abordaje integral.



Intensificaremos los mecanismos de nebulización, la eliminación de criaderos, pero más las medidas de promoción y prevención para que las comunidades asuman su rol para que hagan la limpieza en sus viviendas, ya que es el efecto más directo en la reducción de los casos”, manifestó Martínez.



Refirió que el brote del dengue llega en una temporada complicada, debido que en estos días muchas personas dejan sus casas por varios días y los recipientes con agua quedan sin ninguna vigilancia.



Ante esto, hizo un llamado a quienes viajarán para que no dejen pilas llenas o cualquier otro recipiente que pueda servir de criadero del mosquito Aedes aegypti.



Raúl Ugarte, presidente de la Comisión de Salud de la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), recomendó a las familias cambiar el agua de sus pilas al menos una vez cada seis días y dedicar 10 minutos a la semana para eliminar los criaderos en sus casas.



Cecilia Ordóñez, epidemióliga de la Región Departamental de Salud, precisó que a la fecha Cortés acumula 1,308 casos de dengue, entre grave y no grave. El año pasado eran 466.



En la ciudad



Abel Ortega, jefe de Redes Integradas de los Servicios de Salud de la Región Metropolitana, refirió que el número de casos en San Pedro Sula ha incrementado en las últimas semanas y de no tomar acciones rápidas existe el riesgo que el brote que hay en los municipios alrededor de la ciudad contribuya para que la problemática se agudice.



Ortega detalló que el total de casos de dengue acumulados en la ciudad son 636, casi el doble de casos reportados para este mismo período en 2017, lo cuales fueron 380.



Agregó que reforzarán los operativos en colonias como Chamelecón, Fesitranhn y la Rivera Hernández.



Juan José Leiva, director municipal de Salud, manifestó que a través de la Mesa Intersectorial están pidiendo que sea activado el Comité de Emergencia Municipal (Codem) para sumar más personal a las labores de fumigación y abatización.



Señaló que durante el año han ejecutado 58 intervenciones, fumigando más de 20,000 viviendas que han beneficiando a cerca de 90,000 sampedranos.



“Tenemos que ser más agresivos si no queremos personas muertas en nuestro municipio. Creemos que hemos hecho un buen trabajo, pero debemos trabajar en concienciar a la población para que hagan su parte”, indicó Leiva.