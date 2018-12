Miltón Puerto: "Cuando revisen mi caso se darán cuenta que los fondos están ahí"

Tegucigalpa, Honduras

"Cuando se revise mi caso se darán cuenta que los fondos están ahí", dijo Miltón Puerto, diputado del Congreso Nacional por el departamento de Yoro, al consultarle sobre la acusación que le ha hecho la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la cual lo vincula junto a otros diputados en el caso de corrupción Arca Abierta de la Asociación "Planeta Verde".

Según Puerto, se siente tranquilo y considera que esta situación será para mejorar. "Honduras necesita buenos funcionarios y qué mejor que pasar por este filtro para demostrar todo lo que he hecho. El pueblo me ha reelegido cinco veces y eso no es casualidad es porque he trabajado", explicó el diputado.

Agregó, que durante su gestión ha realizado muchas obras en favor de la gente por lo que tiene la plena certeza que saldrá todo a su favor. "Las personas deben saber en qué se está invirtiendo su dinero y puedo decir que si el Estado me ha dado un lempira yo he invertido dos o tres", concluyó Puerto.

Antecedentes...

Entre los acusados por Ufecic-Maccih por caso "Asociación Planeta Verde" están los diputados: Juan Carlos Valenzuela Molina, Gladis Aurora López Calderón, Gustavo Alberto Pérez Cruz, Welsy Milena Vásquez López y Milton Jesús Oseguera.

Los exdiputados: Carlos Humberto Bonilla Aguiriano, Audelia Rodríguez Rodríguez, Edwin Roberto Pavón León, Hernández Enrique Vindel Mourra, Fabricio Oseguera, Óscar Arturo Álvarez Guerrero.

El extraneus (Participación en delitos especiales de funcionarios públicos): Gregorio Alberto Gonzáles Rivera.



A título de cómplices del delito de malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública: Estela Lisseth Muñoz Hernández, Arnold Gustavo Castro Hernández, Ana Lucía Castro López, Yajaira Lisbeth Talbbott Villatoro, José Alejandro Flores Zúniga, Indira Virginia Osorio Reyes, Iveth Salomé Navas Suazo, Geovanny Castellanos Deras y Allan Arony San Martín Vallejo.



En total son 21 imputados por corrupción en el nuevo proceso anticorrupción que emprende el Ministerio Público y el organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El asesor presidencial Marvin Ponce había dicho el pasado 5 de diciembre que habían 56 diputados del Congreso Nacional que tienen sus cuentas congeladas; varios de ellos involucrados en el caso Planeta Verde.