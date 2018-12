Hondureños abarrotan el buque hospital en Trujillo

Tegucigalpa, Honduras.



Más de 200 médicos, enfermeras, técnicos militares estadounidenses y de otros países como Argentina, Chile, México, Canadá y Gran Bretaña, así como voluntarios de Operación Bendición, Copeco, Bomberos y autoridades locales participan en la brigada del buque hospital USNS Comfort, de la Armada de Estados Unidos que llegó Trujillo, Colón, el pasado 6 de diciembre.



El buque con capacidad para más de mil pacientes, brinda sus servicios de cirugía general, cirugías oftalmológicas, dermatología, evaluación y tratamiento médico general, medicina preventiva, exámenes y tratamientos dentales como también de optometría.



“Se está atendiendo un número de pacientes mayor a lo que esperábamos. Se han atendido más de 3,200 pacientes en tierra en dos lugares de Trujillo y Corozito y en el buque se han realizado 90 cirugías” explicó Héctor Paz, agregado de Defensa de Estados Unidos en Honduras.



La brigada estará atendiendo a la población hasta el miércoles 12 de diciembre, como parte de una gira de asistencia humanitaria que durante 120 días se realizó por América Latina y el Caribe.

Cuenta con cuatro unidades de radiografía, laboratorio de optometría y lentes, un centro de fisioterapia, una farmacia y el banco de sangre más grande en el mundo.

La brigada



Desde tempranas horas la fila de pacientes que esperaban ser atendidos era incontable.



Hombres, mujeres y niños buscan un cupo para ser evaluados y tratados de las dolencias que les aquejan.



Algunos llevan varios años padeciendo y no se tratan por falta de recursos para ser operados o por no tener acceso a servicios de especialistas.



“Tenía 12 años de tener problemas en la vista. La falta de recursos me impedía visitar un oftalmólogo, pero hoy estoy contenta, me operaron y la atención ha sido de lo mejor. Damos gracias por esta brigada que nos ha dado la oportunidad de tratarnos”, expresó Rosa Orellana, quien llegó desde Tocoa y fue operada el domingo.

Banco de sangre: Cuenta con cinco mil unidades, es considerado el más grande en el mundo y apoya las actividades en tareas de combate.

Como ella, Martha Rodríguez fue otra de las pacientes atendidas. Ella se desplazó desde Sabá a Trujillo y fue operada de cataratas. Se mostró agradecida por la atención y cuidados recibidos. “Es un muy buen servicio el que recibí. Me operaron de mi ojo ayer y hoy ya voy de regreso. Me dieron el medicamento para que termine el proceso de curación, no gasté ni un centavo y solo puedo estar agradecida”, dijo Rodríguez.



Los voluntarios han sido claves en esta misión humanitaria, están acompañando a los especialistas para traducir a los pacientes las indicaciones que dan los médicos.



Son un equipo de Operación Bendición que facilitan la comunicación. “Estamos con voluntarios que traducen a los pacientes, tanto a los que están en atención en tierra como alos que llegan al buque”, explicó Nancy Echeverría de Operación Bendición.

Finalizando la misión humanitaria la Armada donará implementos a escuelas y hospitales en Colón.

El buque



La armada estadounidense montó dos instalaciones médicas en tierra: una en el muelle de Trujillo y otra en Corocito. En estos puntos se realiza una preclínica y clínica y se determinan qué pacientes sí deben pasar al buque para ser intervenidos quirúrgicamente. A los que no aplican para este servicio, se les da toda la atención médica y también medicamentos para su tratamiento.



Solo el primer día, la misión humanitaria atendió a unos 700 pacientes y realizaron 26 cirugías.



El capitán Kevin Buckley, director de Enfermería, dijo que algunas de las operaciones más comunes son para las cataratas, dientes y hernias, condiciones que son relativamente fáciles de tratar y tras ser curadas mejoran la calidad de vida de los enfermos.

El USNS Comfort fue construido en 1976 y originalmente iba a ser utilizado como un super tanker o buque de transporte de gran envergadura.

“Es una alegría observar a los pacientes libres de malestares. Es una oportunidad para los hondureños recibir las atenciones y ser beneficiarios de esta misión médica”, dijo Buckley.



El buque hospital Comfort de más de 270 metros de largo, cuenta con una sala de emergencias con mil camas, 500 son utilizadas para cuidados limitados, 120 para pacientes leves, 280 son de cuidados intermedios, 20 para trabajos post-operatorios, además hay cuatro salas de radiología, 12 quirófanos, un laboratorio, una farmacia, sala de servicios radiológicos digitales.



También tiene un helipuerto habilitado para el aterrizaje de aeronaves de gran tamaño.



El barco además cuenta con un laboratorio de optometría, un aparato de tomografía axial computarizada, dos plantas productoras de oxígeno y un banco de sangre con cinco mil unidades a bordo.

La Armada de EUA compró al USNS Comfort en 1987, en ese momento se llamaba SS Rose City.

Servicio



Con todo este equipo, la misión de la Armada norteamericana brinda instalaciones médicas móviles con servicios de cirugía “flexible, capaz y adaptable”, logrando con ello ofrecer servicios hospitalarios que apoyan las operaciones humanitarias.



Los niños han sido uno de los grupos mayoritarios que han solicitado atención en el buque hospital, y cuyas edades en su mayoría han rondado de los 5 a los 10 años.



“Estamos atendiendo a niños que en su mayoría tienen los mismos síntomas, especialmente respiratorios ,entre los cinco a diez años. Sin embargo, tuvimos un niño de cinco años con soplo en el corazón y eso no se ve mucho, es algo triste para nosotros y que esperamos que en el futuro se le dé el tratamiento adecuado” ,explicó Kelly Camacho, técnico de la Armada.



Hoy continuarán las atenciones en el buque hospital que clausurará su misión este miércoles e iniciará el retorno hacia Virgina, en Estados Unidos, de dónde salió hace cuatro meses para dar atención en varios países de América Latina.



Honduras ha sido el último en donde la misión humanitaria llegó para dar atención a poblaciones necesitadas de servicios médicos básicos y especializados, ha sido un éxito la labor del buque hospital.