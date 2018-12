Cristiano Ronaldo no está listo para casarse con Georgina Rodríguez

Italia.

Si hace unas semanas se especulaba sobre la posibilidad de que Cristiano Ronaldo y su pareja, la modelo Georgina Rodríguez, se hubieran comprometido oficialmente durante un breve viaje a la ciudad de Londres, donde la maniquí habría sido avistada supuestamente recorriendo varias boutiques especializadas en vestidos de novia, el futbolista se ha encargado ahora desmentir rumores al asegurar tajante que casarse no se encuentra precisamente entre sus prioridades para el año nuevo.

"En el futuro no sé si sucederá, pero ahora mismo no está en mis planes", ha explicado en una sincera y extensa entrevista al diario deportivo La Gazzetta dello Sport, donde también ha querido aclarar por qué es tan frecuente verle estos días en diferentes iglesias de la ciudad de Turín, donde reside junto a su chica y todos sus retoños. "Voy todas las semanas a la iglesia. Todas las semanas. En Turín hay muchas iglesias y cada semana voy a una diferente", ha indicado en la misma conversación.

El actual delantero de la Juventus, un club del que afirma que le hace sentir más acogido y en familia que cuando militaba en las filas del Real Madrid, también ha querido rendir homenaje a su familia y a sus amigos por recordarle cada día que su estatus de estrella -y de referente para millones de niños en todo el mundo- no le permite caer en la autocomplacencia y la "pereza" de quien ya lo ha ganado todo.

"Soy católico y voy a la iglesia para agradecer a Dios todo lo que me ha dado. No pido nada, gracias a Dios ya lo tengo todo. Y le agradezco que proteja a mi familia y a mis amigos. Son ellos los que me dicen: 'Eh, no puedes hacer eso, ¿sabes que eres Cristiano Ronaldo?'. A veces olvido las responsabilidades que conlleva. Pero también es algo bueno, porque si pienso que lo tengo todo, sería perezoso y no trabajaría tan duro", ha aseverado en la misma entrevista.

Mira: Las cirugías de Migbelis Castellanos: la reina "auténtica" de Nuestra Belleza Latina 2018

El astro del balón, padre de Cristiano Junior, los mellizos Eva y Mateo y, por supuesto, la pequeña Alana Martina, la única de sus retoños que comparte biológicamente con Georgina, también se ha expresado sobre su deseo de que su legado futbolístico siga vivo en el futuro a través de un recambio generacional protagonizado por su primogénito, quien de hecho forma parte de la cantera del equipo italiano y está decidido a seguir el mismo camino profesional que su progenitor: "Conoce la presión y le gusta el deporte. Sabe que su papá es una estrella y es feliz con ello", ha apostillado.