En 2019, más de L2,200 millones se invertirán en infraestructura en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.



La estrategia de inversión en infraestructura que San Pedro Sula tendrá en 2019 es histórica porque superará los 2,200 millones de lempiras



Se trata de más obras, pero el enfoque mayor es la recuperación del Distrito Comercial con la construcción de ocho mercados.

LEA: Plaza Presidente abre sus puertas con 350 locales en el centro de San Pedro Sula



Ese monto está dentro del presupuesto que la Corporación Municipal aprobará en los próximos días y que suma 5,151,000 millones de lempiras. Estos están desglosados en 3,600 millones de lempiras que corresponden al presupuesto netamente municipal, 301 millones de lempiras de préstamo puente y L1,200 millones del gobierno central.



El alcalde Armando Calidonio explicó que a partir del miércoles se tendrá todo claro y puntual con el presupuesto que se está discutiendo en la Corporación Municipal y muchas cosas dependerán de la aprobación del mismo.



Adelantó que se ejecutará una estrategia de inversión fuerte y positiva para la ciudad y serán más de 2,200 millones de inversión para todos los sectores en 2019.



Calidonio detalló que son 2,200 millones de lempiras solamente en obras y tienen un componente muy particular de esta gestión y estrategia y una vez sea autorizado por la Corporación se dará a conocer.



“Yo creo que cerraremos este año con L2,500 millones y es hacerlo de la forma correcta”, dijo.



El alcalde anunció que para 2019 los sampedranos deben esperar más orden sobre todo en el tema de limpieza.



Reconoce que este año estuvo complicado en esta área, pero 2019 será mejor y se comenzará también a trabajar un poco más en ornato y a recuperar áreas verdes de una manera diferente. “Hemos venido trabajando con mucha responsabilidad y orden, eso a veces desespera, pero debemos ser responsables, este ha sido un año no tan fácil, ha sido diferente”, dijo.



Destacó que “estamos cerrando el año positivos y con mucha esperanza, pero se necesita asegurar que todos los proyectos nacionales y de gobierno local mejoren la calidad de vida a los sampedranos”.



Distrito comercial



Para 2019 ya se tiene una matriz de inversión que son 20 proyectos que se van a terminar, pero vienen más pavimentaciones aunque el enfoque será la recuperación del distrito comercial que es el sueño de todos.



Aclaró que el problema no se mira como vendedores, sino como recuperación del distrito comercial generando espacios y construyendo por lo menos siete u ocho nuevos mercados. “En eso nos vamos a enfocar y si la Corporación Municipal está de acuerdo, en un año y medio se empezarán a ver los cambios”.



Resaltó que la habilitación de la plaza Presidente Paz en el centro es un primer paso para ordenar, pero no es suficiente y por ello hay que continuar.