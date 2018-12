Madre de Collier: "No puede quedar libre ninguno porque ellos mataron a mi hijo"

Tegucigalpa, Honduras.

El crimen del universitario Carlos Emilio Collier que ha mantenido en vilo a los hondureños llegó a su fin este viernes.

La sala II de los Tribunales de Sentencia de la capital declaró hoy culpable de homicidio a Carlos Alfredo Alvarenga, alias "Susano", por el crimen contra el universitario Carlos Emilio Collier, hecho ocurrido en octubre del año pasado. Según el Código Penal, Susano podría recibir una pena de 15 a 20 años de prisión.

Los otro cuatro implicados en el caso: Elías Chaín, José Zamora, Olga María López Ferrufino y James Oconnor, fueron declarados culpables por el delito de encubrimiento. Ellos podrían quedar en libertad en las próximas horas al conmutar la pena porque esta es de 3 a 5 años de cárcel.

Madre de Collier inconforme con sentencia

Tras escuchar el juicio, Tatiana Núñez, madre de Carlos Collier, demostró su inconformidad con el fallo y a su vez expresó temor de parte de los sentenciados. "Realmente a nosotros nos destrozaron la vida y si me la piensan seguir destrozando sacan a esos muchachos de la cárcel. Vi como me desafiaron totalmente con sus miradas horriblemente, como es posible que no tengan conciencia de algo y vallan a salir a las calles, no, no es posible" dijo.

Tatiana también agregó que si no pasa nada en un mes van a salir libre los jóvenes. "Y si salen libre, todos los jóvenes van a decir simplemente matemos, eso es lo que les está enseñando Honduras a la juventud, matemos, matemos, que no importa que matemos, y todas las madres como yo van a quedar llorando día y noche ", puntualizó.

Olga indicó que tiene temor por la vida de ella y de su familia."Porque son unos asesinos, criminales y homicidas y hay temor porque mataron a mi hijo y lo vi en los ojos que también lo quieren hacer conmigo", finalizó.

Olga estaba positiva antes del juicio

Antes de conocerse el juicio, la madre de Collier dijo sentirse confiada en Dios y esperaba que se hiciera justicia y que se le demostrara a los jóvenes que aquí no pueden andar matando y no pasara nada. Ellos eran culpables, puntualizó.

Dos de los cuatro testigos implicaron a Susano como principal sospechoso del asesinato del universitario.

Tras la finalización de la etapa de conclusiones del juicio oral y público, el Ministerio Público pidió declarar culpable a Carlos Alvarenga, alias "Susano" quien estaba acusado de homicidio por la muerte del universitario. También pidió declarar como coautores del asesinato a los otros cinco acusados: Elías Chaín, José Zamora, Olga María López Ferrufino, James Oconnor.

Desde 2017, los acusados guardan prisión a la espera de que fueran los jueces los que determinaran qué ocurrió esa noche con los elementos que se presente en el juicio, ya que a lo largo del proceso se han creado confusiones y la carga probatoria es extensa.