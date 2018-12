Exdirectivos del IHSS conocen hoy si siguen en prisión

Tegucigalpa, Honduras.



Los 12 exmiembros de la junta directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), acusados por el caso “licitación fraudulenta”, sabrán este día si reciben auto de formal procesamiento o sobreseimiento.



El Juzgado en Materia de Corrupción programó para hoy a las 2:00 pm la audiencia inicial contra los imputados, acusados de haber aprobado una contratación sobrevalorada de equipo, mantenimiento y reparación en hospitales.

Según el requerimiento entablado por el Ministerio Público por fraude, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, los directivos avalaron el convenio a favor de Dimesa por $118 millones, pero este fue sobrevalorado en un 114%.



Según la Ufecic-Maccih, el IHSS solo contaba con $50 millones para ese fin, por lo que el sobreprecio fue de $62.9 millones.



El juzgado dictó el martes pasado detención judicial contra los 12 procesados, en la audiencia de declaración de imputado.

Hilario Espinoza se presentó ayer en el Juzgado de Letras Penal en Materia de Corrupción, que le dictó detención judicial en la cárcel de Támara.

Los acusados son Luis Mayorga, José Lara y José Hilario Espinoza, exmiembros de la Central General de Trabajadores (CGT).



De igual manera, José Espinal Rodríguez, Óscar Carranza y Armando Villatoro y Fabricio Valentín Vásquez, exrepresentantes de la Central Unitaria de Trabajadores de Honduras (Cuth).



La acusación también es para José Manuel Espinal y Óscar Arnaldo Carranza, exdirectivos del Colegio Médico de Honduras.



Los expresentantes de la empresa privada, Óscar Galeano y Benjamín Bográn son otros de los procesados.



Estos exfuncionarios fueron remitidos a la Penitenciaría Nacional en Támara.



El otro representante del Cohep, acusado por este caso, Leonardo Villeda, recibió casa por cárcel en vista de que acreditó que tiene una dolencia que le impide estar en un presidio.



El exviceministro del Trabajo, Carlos Montes, y el exviceministro de Salud, Javier Pastor, que completan la lista de procesados, están presos en un batallón, en donde esperan sentencia por un juicio de coimas en el que fueron hallados culpables.



Se entrega Hilario



El dirigente sindical, Hilario Espinoza, que hasta ayer permanecía prófugo, se entregó al Juzgado para someterse a la audiencia.



Tras recibir la detención judicial, Espinoza dijo a periodistas que aprobó el contrato a Dimesa “de buena fe”.



“No tengo nada que ver, solo le ayudaba al Seguro Social que no tenía equipo en buen estado”, argumentó.



Espinoza acotó que Dimesa ha mostrado que no hubo sobrevaloración y que se ha cumplido el contrato, por lo que confía en que la justicia lo declare inocente.



Óscar Galeano



Una hija del empresario Óscar Galeano (de 70 años), detenido por este caso, aseguró que a su padre se le violaron los derechos.



A Galeano se le dictó prisión preventiva, por lo que sus familiares acudieron ayer al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) en Tegucigalpa.



“Queremos denunciar que Óscar Galeano es un adulto mayor a quien se le violentaron sus derechos, está enfermo y tememos por su vida. A él no se le dio el tiempo para preparar una defensa y la presunción de su inocencia”, declaró Mélany Galeno .



Señaló que su padre “tiene arraigo comprobado, pues por cuatro años ha comparecido frente a las autoridades siempre que fue requerido y tiene más de 70 años, por lo que no se le puede negar medidas de arresto domiciliario”.



A favor de Galeano también se pronunció el Movimiento Católico Evangelizador de Matrimonios (Camino), del cual el empresario es presidente, lo mismo que la directiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés.