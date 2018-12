El viernes habilitan web para registrar empresas

San Pedro Sula, Honduras.



Autoridades del Gobierno esperan que pasado mañana empiece a funcionar la plataforma Mi Empresa en Línea para los usuarios que buscan beneficiarse de la Ley de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa.



Bajo el decreto 135-2008, la iniciativa pretende estimular el emprendimiento a través de alivios tributarios y desregulación de procesos administrativos, facilitando la creación, organización, equipamiento y operación de los nuevos negocios.

VER DOCUMENTO PDF: Ley de Fomento a la Micro y Pequeña Empresa



“Lo único que falta de acuerdo con nuestro cronograma es terminar el reglamento, y después terminamos con la operatividad de Mi Empresa en Línea, que va a facilitar el registro de las empresas”, explicó Mario Kafati, subsecretario de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y del Sector Social de la Economía.



La herramienta unifica los trámites que anteriormente las micro y pequeñas empresas debían hacer en diferentes instituciones gubernamentales.



Al formalizarse en dicho portal autorizado por la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), las empresas obtienen un certificado con vigencia máxima de doce meses, sustituyendo los permisos de operación que extienden las Municipalidades.



En ese lapso, los beneficiarios de la ley deben tramitar sus permisos y licencias nacionales y municipales correspondientes para operación, en caso contrario, no podrán gozar de los incentivos fiscales que tendrán por tres años con la posibilidad de extenderlos hasta cinco.



Conforme al decreto, la Secretaría de Finanzas deberá trasladar los recursos necesarios del presupuesto nacional de cada año para el funcionamiento de la unidad ejecutora y administradora de la plataforma electrónica Mi Empresa en Línea, gestionada a través del Honduras 20/20.



“Con este techo, la micro puede pasar a ser una pequeña y después una mediana. Es muy importante que todos los sectores que estuvimos en este proyecto de ley continuemos trabajando en la reglamentación y que pueda ser funcional y operativa para implementarla en el campo”, comentó Gabriel Molina, gerente de empresa sostenible del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).



Más reacciones



Para Walter Romero, diputado del Partido Liberal, la iniciativa “nace de saber que hay miles de emprendedores hondureños que no han podido soportar el pago de impuestos, que anda alrededor de un poco más del 50% de sus ingresos”.



Agregó que son los pequeños empresarios los más afectados, debido a que hay costos elevados en insumos, mano de obra, impuestos, salarios y otros gastos de operación.



“Se han elevado a tal grado que es casi imposible para ellos desarrollar con éxito sus emprendimientos y generar crecimiento económico y empleo masivo para el país”, comentó Romero.



Con la ley, el Gobierno espera facilitar los programas de acceso al crédito o inclusión financiera, a los que también podrán aportar sociedades administradoras de fondos de garantías recíprocas y solicitar servicios de las mismas.



De acuerdo con la ley, se habilitaron L13 millones que serán canalizados por el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), con carácter de emergencia y autorizados por el BCH.



“La inclusión financiera es muy importante, considerando que uno de los cuatro problemas que no permiten que las mipymes sean competitivas es el acceso al financiamiento, porque en muchos casos se requiere capital para fortalecer el modelo de negocios”, refirió la designada presidencial María Antonia Rivera.



Añadió que a veces los emprendedores tienen ideas de negocio muy innovadoras y dinámicas, “pero para echarlas a andar se requieren recursos financieros”.