Colapsado sistema eléctrico limita nuevas inversiones

San Pedro Sula, Honduras.



Un sistema eléctrico colapsado está perjudicando el desarrollo de la ciudad. Expertos señalan que la falta de inversiones en energía frenan grandes proyectos en San Pedro Sula.



Las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) reconocen que ante el crecimiento de la ciudad la capacidad de brindar el servicio se ha quedado corta. Es por eso que planean fuertes inversiones en la construcción de al menos siete nuevos circuitos que descongestionarán algunos que se encuentran sobrecargados y para alimentar los nuevos proyectos residenciales y comerciales.

Joel Molina, jefe noroccidental del centro de operación de la estatal, informó que el próximo año planean ampliar dos circuitos en la subestación La Puerta, dos más en la de Circunvalación y tres más en Bermejo.



“Son construcciones nuevas para quitarles carga a otros y para los nuevos clientes”. Molina detalló que ya tienen los planos de las nuevas redes.

“Solo en la zona de El Polvorín hay una maquila que necesita cinco megavatios, casi un circuito completo. También en la zona del presidio se necesitan tres megavatios porque allí se construirá un nuevo proyecto”, dijo.



Agregó que hay zonas en donde los circuitos están sobresaturados y es por eso que no se les puede proporcionar el servicio a nuevas construcciones.



“Hay negocios que quieren incrementar su carga o poner un equipo nuevo y no pueden porque el sistema no tiene capacidad. Ahorita, una empresa está pidiendo un megavatio y a través del circuito que está ahorita no se puede. Están parados, no se puede invertir allí”, contó.



El sistema eléctrico en San Pedro Sula está conformado por 49 circuitos y con los siete nuevos serán 56.



Saturación



Arnaldo Martínez, presidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico) capítulo noroccidental, expresó que es necesario que la Enee se enfoque en hacer las inversiones para suministrar el servicio a nivel residencial, industrial y comercial.



“Hay serios problemas de energía en casi todo el sector norte al no poder entregar la potencia por sobrecarga en su mayoría de líneas de media tensión, y eso produce un atraso en la construcción de las obras para ponerlas en operación”, dijo.



Osmín Bautista, experto en desarrollo, opinó que la saturación de la red provoca que la Enee no pueda cumplir con la demanda y se estanquen algunos proyectos.



“Tienen que construir subestaciones para dar ese servicio. Promovemos nuevas inversiones, pero para esto se necesita la infraestructura”, aseveró Bautista.



Añadió que además del sector noroeste, el sureste también está teniendo un impresionante crecimiento.



William Hall, urbanizador, indicó que los proyectos verticales que han repuntado en la ciudad demandan energía. “Es importante para que continúe el desarrollo que se amplíen los sistemas de distribución”, apuntó Hall.



Martín Mayorquín, expresidente de la Chico, compartió que la Enee en conjunto con la alcaldía deben trabajar de acuerdo con el plan maestro, en donde se aborda el crecimiento de San Pedro Sula en los próximos años.



“La demanda no está siendo atendida, ya que es superior a la oferta de energía eléctrica”, sostuvo.



Mayorquín se refirió al crecimiento comercial e industrial, que señaló no puede detenerse por falta de inversiones en la parte de energía.