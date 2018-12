DEA: Honduras sigue siendo puente en tránsito de cocaína

Tegucigalpa, Honduras.



La lejanía de las comunidades adonde está llegando la droga en el Atlántico hondureño, la infraestructura limitada y falta de presencia de instituciones de seguridad en esas zonas, le está pasando factura al país porque la droga sigue llegando de América del Sur, reveló un informe del Departamento de Estado a través de la Oficina de Narcóticos Internacionales al que tuvo acceso Diario LA PRENSA.



El Informe en su Volumen I, del Control de drogas y químicos es claro: “ las pandillas como la mara Salvatrucha (MS-13) y pandilla 18, no son una parte significativa de la cadena logística transnacional de las drogas, pero si son facilitadoras del tráfico a través de Honduras.



Las pandillas suelen participar en la distribución local de drogas, la extorsión, el secuestro y el tráfico de personas”, refiere el informe que les atribuye la responsabilidad del narcomenudeo.



El documento de 294 páginas destina un apartado para hablar de la situación que presenta Honduras en materia de drogas en 2017 y refiere que el país sigue siendo el punto principal para el tránsito de la cocaína y los precursores químicos.



Preocupación



Las autoridades en el país toman medidas ante los niveles récord de producción de cocaína que se están dando en Colombia, donde una evaluación de la Oficina de Administración para el Control de Drogas (DEA) informa que la pureza de la cocaína que llega a Estadods Unidos actualmente es la más alta.



La Fundación Paz y Reconciliación afirma que “el aumento de la exportación a Estados Unidos desde Colombia está relacionado con la reevaluación del dólar, la caída en el precio del oro, que ha generado que familias que vivían de la minería ahora siembren más coca, y al aumento de cultivos durante el proceso de paz”.



Y esa sobreproducción es notoria porque en Honduras los carteles están buscando nuevas rutas ante el blindaje que las autoridades han formado en los corredores tradicionales de la droga y ven en el Pacífico, una alternativa.



El narcotráfico busca nuevas ubicaciones, en esta ocasión se han ido para el sur. Hemos despachado a varios funcionarios policiales por estar vinculados en el tráfico ilícito de drogas”, expresó Julián Pacheco, ministro de Seguridad.



“Hemos realizado varios cambios y aplicando nuevas estrategias para combatir la criminalidad y no desmayaremos” dijo Pacheco.



Pero el arresto de reconocidos líderes del narcotraficantes en el país no ha desbaratado a los estructuras, porque el Informe de Drogas afirma que están surgiendo nuevos líderes.



“Nuevos jefes criminales y líderes emergen constantemente para llenar los vacíos causados por los arrestos y extradiciones, y son los que continúan contrabandeando cocaína y participando en otras formas de crimen”.