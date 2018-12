Estrella televisiva sobrevive al caer de un edificio en intento de quitarse la vida

República Dominicana.

La modelo y conductora de televisión, Kiara Romero será intervenida quirúrgicamente luego de tratar de quitarse la vida al lanzarse desde un tercer piso en República Dominicana.

De acuerdo con familiares Kiara, de 29 años, fue trasladada de inmediato al hospital para ser operada por la rotura de varios discos de la columna vertebral, fractura de ambos pies y politraumatismo en la cabeza.

Su esposo el beisbolista Carlos Paulino dijo que el miércoles había intentado cortarse las venas debido a una fuerte depresión.

Los intentos de suicidio se dieron tres meses después de que Kiara confesara en Instagram que había sido violada por su padrastro cuando era adolescente.

Paulino, beisbolista en las ligas menores con equipos como Florida Marlins, Pittsburgh Pirates y Minnesota Twins, dijo que no tenía problemas maritales que llevaran a su esposa a tomar tan fatal decisión.

El tío Kiara, Franklin Romero, dijo a medios locales que su sobrina ha batallado contra la depresión desde hace varios años.

En su cumpleaños, el 11 de septiembre, Kiara había revelado los abusos sexuales que sufrió era una niña.

"Hoy no es un día y no es una simple fotografía, es un grito de victoria a mi fuerte crisis de depresión, al terrible proceso que viví durante años; las falsas sonrisas, a las falsas apariencias.", escribió la conductora.

"Desde la edad de 9 años me aprisionó una violación que trajo un vacío existencial a mi vida y que me llevó al borde de la muerte en muchas ocasiones."

"Le perdí el amor a la vida, me perdí el amor a mi misma pero entonces Dios me encontró... Sanó mis heridas, me enseño a perdonar, me reconcilió con esa niña perdida que aun habitaba en mi interior, me dio la oportunidad de ver a mi hijo nacer y formar una hermosa familia", continúan las declaraciones de Kiara.

"No fue fácil pero comprendí que el peor error lo cometí cuando decidí: CALLAR!! Si eres una mujer abusada, maltratada ó violentada... Yo conozco ese dolor, yo se que se siente andar en esos zapatos, por eso el mejor consejo que te puedo dar sin importar las circunstancias es que NO GUARDES SILENCIO...", señala Romero en su publicación en Instagram.

Dos semanas después, Romero fue al programa Chevere Nights, donde ella se profundizó más sobre los horrores que tuvo que soportar de su padrastro.

"Cometí el error al guardar silencio y nunca decirle a mi familia por miedo, por vergüenza, porque en ese momento me amenazaron, temía que le hiciera algo a mi madre o a mis hermanos", dijo. "Era un hombre muy violento".

Carlos Paulino dijo a los medios que su esposa se recupera en el hospital.

Si tú o alguien a quien conoces tiene problemas de depresión, puede solicitar ayuda a las siguientes entidades: En Canadá o Estados Unidos: puede contactar al teléfono de emergencia 911 - llamar al National Suicide Prevention Lifeline al 1-800-273-TALK (8255) o al llamar a "Kids Help Phone" al 1-800-668-6868.

También puedes contactar al "Teléfono de la Esperanza" quienes tienen cobertura en varios países, entre ellos Honduras y Estados Unidos.