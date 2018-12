Gracias a Teletón recupera su movilidad y aprende oficios

Tegucigalpa, Honduras.



El hondureño Jairon Joel Matamoros (de 27 años) es testigo de que la vida da segundas oportunidades.



Un accidente vehicular le dio un vuelco radical a su futuro.



Él cuenta que está vivo de milagro y ahora lucha por recuperarse de las secuelas que le causó el fuerte impacto con la ayuda de Fundación Teletón.



La tragedia ocurrió hace cuatro años y a raíz de eso quedó completamente inmóvil y dependiendo de una silla de ruedas, lo que no le permite olvidar ese día gris.



“El accidente ocurrió en un camión de los que transporta madera en rollo. El camión iba cargado de madera, caímos a un barranco, yo iba sobre la madera, con lo que me pasó, solo Dios me puede tener vivo”, contó Jairon Matamoros.



“Tuve varias lesiones, me fracturé la pierna derecha, por la parte de la tibia, me fracturé todas las costillas del costado izquierdo, me quebré la columna, me quedó partida por completo, me lesioné el brazo izquierdo por la parte del músculo, me afectó el nervio”, recordó con pesar el joven sobreviviente. El año pasado ingresó a recibir terapias en el Centro de Rehabilitación Integral Teletón (CRIT) de la capital.



“He visto muchos cambios, con las terapias que me han dado he aprendido a movilizarme por mis propios medios, a ser más independiente, he aprendido a saltar gradas (con la silla de ruedas) y andar en terrenos feos”, detalló Jairon. En Teletón recibe terapia ocupacional y de rehabilitación física. Además, ha sacado cursos de talabartería y de inglés en Infop. También está sacando un curso de barbería y computación.