Vehículo cae en colector de aguas lluvias y ocupantes se salvan de morir en San Pedro Sula 

San Pedro Sula, Honduras.



Tres personas resultaron con golpes y fracturas la madrugada de este sábado, luego de que el vehículo en el que se conducían cayera a un colector de aguas lluvias.



El accidente se registró a eso 3:30 de la madrugada sobre el bulevar al hospital Catarino Rivas, por el sector de la Universidad Católica, donde se construye el colector de aguas

En el automóvil viajaban dos hombres y una mujer, los cuales presentaron fracturas en sus cuerpos y tras volcarse fueron llevados a un hospital privado para recibir asistencia médica.



Lia Aguilera, directora de la Unidad Médica de Emergencia (Ume), dijo que al parecer los jóvenes no observaron las señales de precaución que hay en la vía debido a la construcción del proyecto y cayeron dentro del colector, quedando el carro con las llantas hacía arriba.



"Fueron asistidos por dos ambulancias de la UME, pero su estado es estable. No presentaban pérdida del conocimiento, solo algunos golpes y fracturas", refirió Aguilera.



El conductor del vehículo alegó que por el cansancio no miró la señalización, pues venían de un viaje largo.



La Alcaldía de San Pedro Sula indicó que la zona cuenta con la suficiente señalización para advertir a los conductores sobre los trabajos; sin embargo, reforzarán la seguridad con Amigos de Tránsito para que den vía y dirijan a los automovilistas.