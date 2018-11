Meghan Markle no asistirá a la boda de Priyanka Chopra y Nick Jonas

Reino Unido

La boda de Priyanka Chopra y Nick Jonas cada vez está más cerca, pero hay fuertes rumores de que su amiga la royal, Meghan Markle, no asistirá al enlace.



De acuerdo con Cosmopolitan US, Markle no podrá acudir a la boda de su buena amiga debido a su embarazo.



La actriz y la duquesa han sido amigas desde hace un par de años y llevan una relación cercana. Priyanka asistió sola a la boda de Meghan pues en ese entonces todavía no salía con Nick.

El enlace será en el palacio Umaid Bhawan, ubicado en Jodhpur, India y después los recién casados realizarán varios rituales hindúes.



Algunos de los invitados famosos son: Kelly Ripa, Lupita Nyong’o y Elizabeth Chambers Hammer.

La boda será este 1 de diciembre y seguramente los novios están más que emocionados.