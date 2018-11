Abogado Retureta: Tony Hernández se declarará no culpable

Miami.



El exdiputado hondureño Juan Antonio Hernández Alvarado (Tony) se declarará no culpable de los cargos que le imputa la Fiscalía de Nueva York, aseguró ayer su abogado defensor Manuel Retureta.



Tony es acusado de vínculos con el narcotráfico en Estados Unidos.

En una entrevista con Fernando del Rincón, de la cadena CNN Español, Retureta expresó que Tony Hernández no tiene la intención de declararse culpable.



“Los cargos en la acusación contra Tony Hernández no son hechos, no se han probado y son solo alegaciones que se traen ante la justicia.

La justicia está empezando ahora ¿Qué hay una acusación? Sí, hay una acusación. Nos vamos a declarar no culpables y vamos a defender este caso”, afirmó.



Sobre los señalamientos, el abogado dijo: “Esta acusación salió el 21 de noviembre, dos días después de que Tony Hernández había llegado a los Estados Unidos, legalmente en avión”. Aseguró que Hernández siempre ha mostrado disposición de presentarse ante la justicia.



“Todas las acciones de Tony Hernández han sido las de alguien dispuesto a hablar con la Fiscalía de Estados Unidos, de presentarse cuando quieran y ahora sigue haciendo eso”, enfatizó.



Decisión



Retureta indicó que “El lunes que se presentó en la Corte americana, Tony me dio la instrucción de que no peleara por quedarse en Miami y que fuera llevado a Nueva York para tratar de pelear contra estas acusaciones”.



Añadió: “Estamos esperando que él llegue a Nueva York. Está esperando la transferencia”.



Retureta confirmó la información que reveló en exclusiva Diario LA PRENSA el miércoles pasado, al aceptar que Tony es acusado en el mismo caso que el presunto narcotraficante Víctor Hugo Díaz Morales, alias el Rojo, preso en Estados Unidos.



“Sí, al ver el caso vi que aparecía esa persona. Están en el mismo número de caso. No sé qué relación hace la Fiscalía. Serán ellos quienes lo digan”.



Retureta aclaró que Tony Hernández no ha tenido ninguna comunicación con su hermano, el presidente hondureño Juan Orlando Hernández.



El defendor dijo que “Esperamos llegar a Nueva York y al llegar se va a declarar no culpable”.



Retureta contó que Tony pedirá la libertad bajo fianza.



Sobre las posibilidades de que le concedan esto, dijo: “tenemos esperanzas”.