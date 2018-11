Abogado defensor: Acusaciones hacia Tony Hernández "no son hechos, no se han probado"

San Pedro Sula, Honduras.

Manuel Retureta, abogado defensor de Juan Antonio "Tony" Hernández, hermano del presidente, Juan Orlando Hernández, aseguró que su defendido se declarará como "no culpable", y que demostrarán que los casos que le imputan no son ciertos.

Retureta habló este jueves por la noche en el programa Conclusiones que presenta Fernando del Rincón en la cadena CNN.

El abogado explicó que lo que aparece "en el indictment (acusación o imputación), no son hechos, no se han probado y son solo alegaciones que se traen a la justicia. La justicia, en este caso, está empezando ahora. Qué hay un indictment, si lo hay... Y nos vamos a declarar no culpables, y vamos a defender este caso".

Aseguró que la acusación salió el 21 de noviembre, dos días después que Tony Hernández había llegado a Estados Unidos, legalmente.

"Todas las acciones de Tony Hernández, han sido acciones de una persona que está dispuesta a hablar con la fiscalía de EEUU, de presentarse cuando quieran, y ahora sigue haciendo eso", apuntó.

Detalló que "lo que ocurrió en la primera aparición dentro de una corte americana el lunes, fue porque Tony me dio, a mi, las instrucciones de no tratar de demorar la transferencia para Nueva York, de dejar (renunciar) los derechos que él tenía para pelear en Miami, y me dijo a mi directamente: quiero ir a defenderme en Nueva York. Y por eso, dejamos todos los derechos que tenemos para tratar de evitar esa transferencia y estamos ahora esperando que llegue a Nueva York".

"Tony siempre ha tomado la decisión de hablar con la justicia, de presentarse cuando lo piden, de colaborar con la justicia de cualquier manera", afirmó.

Acusación

El abogado y exdiputado por Lempira, Juan Antonio Hernández, de 40 años, fue acusado de traficar toneladas de cocaína a Estados Unidos, informó el lunes el Departamento de Justicia estadounidense.

El excongresista hondureño, quien fue arrestado el viernes en Miami sospechoso de vínculos con el narcotráfico, enfrenta además cargos ante la justicia estadounidense por uso y posesión de armas, así como por hacer declaraciones falsas a agentes federales, señaló la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en un comunicado.

"Tony Hernández estuvo involucrado en todas las etapas del tráfico a través de Honduras de cargas de varias toneladas de cocaína que estaban destinadas a Estados Unidos", dijo el fiscal federal en Manhattan Geoffrey Berman, citado en el texto.

Hernández, un exdiputado del Partido Nacional, fue involucrado en los delitos de colaborar con el cartel de Los Cachiros por el narcotraficante Devis Leonel Rivera Maradiaga, exlíder del grupo criminal, al testificar como colaborador de la DEA (Administración de Control de Drogas) en el juicio por narcotráfico contra Fabio Lobo.