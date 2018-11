EEH no alcanzará meta anual de reducción de pérdidas, señala empresa supervisora

Tegucigalpa.



La Empresa Energía Honduras (EEH), responsable de operar el sistema de distribución de la Enee, continúa ampliando su lista de incumplimientos.



Según el vigésimo primer informe de Manitoba Hydro International (MHI), que supervisa el contrato de concesión, “en cuanto a pérdidas, los resultados muestran que EEH en el segundo año de operaciones no va a alcanzar la meta anual de reducción de pérdidas (3%)”.



Con datos de EEH, el balance de energía muestra el siguiente resultado a nivel acumulado de 26.35%, siendo la meta para el segundo año de 24.95%. Para llegar a esa cifra, la concesionaria tenía que bajar las pérdidas en 1.4% en el presente mes.



El segundo año del contrato de concesión expira este día. En valores significa que la energía recibida acumulada (noviembre de 2017 a octubre de 2018) es de 8,601,602,284 kilovatios hora y 6,334,985,270 la energía distribuida, resultando una pérdida de 2,266,617,014 Kwh.



El segundo año de operación de EEH deberá ser certificado por la canadiense Manitoba Hydro International a finales de diciembre.



No obstante, David Ignacio Williams, presidente de la Superintendencia de Alianzas Público-Privadas (SAPP), confirmó que la Empresa Energía Honduras no alcanzará la meta establecida de 3%. Para el primer año de operación, el que venció el 30 de noviembre de 2017, la meta era de 4% y en el término de 12 meses, la concesionaria del sistema de distribución de la estatal eléctrica cerró con un resultado de 4.06%.



“Con datos de EEH, entre noviembre de 2016 y octubre de 2018, la pérdida eléctrica del sistema de distribución ha disminuido en 5.60% y entre noviembre de 2017 y octubre de 2018, la pérdida ha disminuido en 1.54%”, señala el informe mensual de MHI en poder de este medio de comunicación.



De acuerdo con el contrato de concesión firmado por Coalianza y la Empresa Energía Honduras, el no alcance de las metas de reducción de pérdidas conlleva sanciones económicas.