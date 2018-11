Juez que lleva caso de Tony Hernández es de “mano dura”

Manhattan.



El juez Peter Kevin Castel (68 años), del Distrito Sur de Nueva York, quien lleva el caso contra el exdiputado Juan Antonio Hernández Alvarado (Tony), a quien Estados Unidos le imputa cargos de narcotráfico, es “un apasionado de la ley” y “una estrella” de la Corte, describen sus colegas y medios norteamericanos.

Está previsto que el próximo 11 de diciembre Tony Hernández, hermano del presidente hondureño Juan Orlando Hernández, sea presentado a audiencia ante el juez Castel, luego de que el exdiputado fuera detenido el viernes 23 de noviembre de este año en Miami, Florida, y que el martes recién pasado se ordenara su traslado a Nueva York.



El juez Castel “es persuasivo y astuto y no teme ofender a los poderosos”, dice Vincent C. Alexander, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de St. John, en declaraciones hechas para un perfil judicial de Castel elaborado por Phil Schatz y publicado en el sitio web Federal Bar Association.

Sin rodeos



El juez que lleva el caso contra Tony Hernández es de mano dura.



“Un buen defensor concede puntos que no se pueden ganar”, asegura Castel.



Agrega: “Un buen defensor no pierde el tiempo de la Corte y no desperdicia la buena voluntad en cosas que no importan”. Añade: “Disfruto de una buena legislación”.



El juez Castel es de los más reconocidos, al grado que la jueza Loretta Preska lo define como “una estrella” de la Corte y medios como el New York Law Journal destacan su carrera.



Caso



Tony Hernández está acusado en el caso 15-CR-379, el mismo que Víctor Hugo Díaz Morales, alias Rojo, supuesto narcotraficante hondureño capturado en Guatemala y extraditado directamente desde ese país a Estados Unidos el 17 de abril de este año.



Estados Unidos le imputa a Tony Hernández cuatro cargos: (1) conspirar para importar cocaína a Estados Unidos, (2) usar, portar y poseer ametralladoras y artefactos destructivos durante la conspiración para importar cocaína, (3) conspirar para usar y portar ametralladoras y artefactos destructivos durante la conspiración para importar cocaína y (4) dar falso testimonio a funcionarios federales.