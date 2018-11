Gobierno ordena a EEH devolver altos cobros a 242,000 abonados

Tegucigalpa, Honduras.



El Poder Ejecutivo ordenó ayer a la Empresa Energía Honduras (EEH) devolver todos los valores cobrados de más a unos 242,981 clientes de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) que recibieron cobros alterados, mal promediados y retroactivos en su factura de electricidad mensual.



Además, la Superintendencia de Alianza Público Privada (Sapp) aplicó una multa de 236.8 millones de lempiras a EEH por una serie de incumplimientos al contrato para la recuperación de pérdidas en los servicios prestados por la Enee en el componente de distribución y flujo financiero.



Estas infracciones de EEH van desde incumplimientos en las metas de reducción de pérdidas técnicas y no técnicas, violaciones a la Ley de la Industria Eléctrica y la normativa de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (Cree), negativa a entregar información a la Saap y la Enee de los sistemas de gestión comercial, deficiente servicio de corte y reconexión, falta de entrega de la base de datos y falta de seguimiento a los reclamos de los usuarios afectados por las altas tarifas.



Roberto Ordóñez, ministro de Energía, informó que se le dio a la empresa un plazo de siete días que vence este jueves 29 de noviembre para que pueda subsanar todas estas inconsistencias y proceda a hacer las devoluciones a los afectados por la mala facturación y lectura del servicio.



El anuncio fue formulado en una conferencia de prensa en la que participaron las demás autoridades de la Saap, la Cree y la Enee.



Ordóñez precisó que el 21 de noviembre pasado la Saap le notificó a EEH el hallazgo de todas estas inconsistencias en más de 339,304 abonados a los cuales les fue promediado y facturado el consumo de energía eléctrica, lo cual es contrario al articulo 43 del reglamento general de la Ley de la Industria Eléctrica.



“En esta notificación se estableció un plazo de siete días a la empresa para subsanar las inconsistencias encontradas y el vencimiento de este plazo es el día de mañana (hoy) jueves 29 de noviembre”, dijo.



El funcionario explicó que la empresa Manitoba Hydro Internacional, encargada de supervisar el cumplimiento del contrato suscrito entre Coalianza y EEH, realizó varios hallazgos, como por ejemplo la existencia de múltiples errores en el proceso de medición, lectura y facturación.



Jesús Mejía, gerente de la Enee, amplió diciendo que se detectó que EEH pretendió reducir las pérdidas de la estatal eléctrica a través del bolsillo de los ciudadanos, lo cual es inaceptable.



Mejía manifestó que se detectaron varios casos de cobros abusivos por parte de EEH, entre ellos, el de un usuario que había presentado una lectura de 30,128 kilovatios hora en su medidor en los meses de enero, febrero, marzo y abril, pero en mayo le cargaron otro valor y al revisar el contador tenía la misma lectura de 30,128 Kvh.



“Esto significa que no se tomaron la molestia de pasar leyendo el medidor”, denunció.



Similares casos se presentaron en aldeas y colonias del interior del país en las cuales el promedio de facturación pasó de 115 lempiras a 9,000 lempiras.



“Esto no es aceptable y ellos deberán rendir cuentas y se le deducirán responsabilidades por haber tomado esta decisión en contra del pueblo hondureño”, acotó.



David Ignacio Williams, presidente de la Sapp, precisó que se identificaron 339 mil clientes que estaban siendo promediados y ajustados de una manera irregular e incorrecta.



Agregó que con base al vaciado de la base de datos, le giraron instrucciones a la compañía eléctrica para que devuelva todos estos promedios y facturas que fueron alteradas mediante la reducción de la factura del mes de diciembre.



“Son más de 155,000 usuarios que fueron promediados en estos meses, a los cuales se les facturó de manera inexacta, a estos clientes se les deberá devolver todo el crédito en la próxima factura del mes de diciembre”, dijo.



Amplió que la Comisión determinó también que se debe efectuar reembolsos a más de 75,000 usuarios a quienes también se les facturó por el consumo real. El valor a reintegrar por todos estos casos es de aproximadamente 65 millones de lempiras”, acotó.



Por otro lado, Williams detalló que se detectaron otros 12,668 usuarios, cuyos cobros diferían con la lectura del medidor, lo que implicó un perjuicio para estas personas de 72 millones de lempiras adicionales.



Estimó que por estas y otras circunstancias atribuibles a la empresa de medición, unos 242,000 abonados han resultado afectados.



Por todo lo anterior, el presidente de la Saap dijo que el total de los créditos que EEH deberá retribuir a los afectados asciende a 137 millones de lempiras.



“La Superintendencia, la Cree y todos los que integran está comisión de trabajo hemos concluido que se realice todo este reintegro y se libre una comunicación a cada usuario dándole una explicación y las disculpas del caso”, apuntó.



Williams agregó que en los próximos días la Saap anunciará la puesta en operación de un call center que estará recibiendo de forma permanente las quejas de los usuarios que están recibiendo facturas alteradas o más allá de lo establecido con la nueva tarifa vigente.



Recordó que la nueva tarifa es un 18% para ciertos usuarios residenciales y 16% para otros. “así que si los usuarios sienten que su consumo o su factura mensual está arriba de esos valores deberá recurrir al call center que nosotros vamos instalar para revisar estas claves una por una y darles una respuesta”.



Como parte de las medidas de control y supervisión, la Saap también le prohibió terminantemente a EEH realizar en lo sucesivo cobros retroactivos a los clientes.



También se integró una comisión interinstitucional de seguimiento, compuesta por la Secretaría de Energía, Enee, Sapp, Cree y EEH, que se encargará de registrar y reportar todas las quejas y reclamos de los abonados por cobros excesivos y retroactivos.



Ordóñez aclaró que la multa a EEH no ha sido aplicada por la Sapp, pero se hará en caso que no subsanen las inconsistencias encontradas.