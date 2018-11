Nuevo fiscal nombrado por Trump llevará la acusación contra Tony Hernández

New York, Estados Unidos.



El nuevo fiscal general del Distrito Sur de Nueva York, Geoffrey Berman, será quien llevará el caso contra Juan Antonio "Tony" Hernández, hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, acusado por el Departamento de Justicia de EEUU de traficar toneladas de cocaína a Estados Unidos.

Berman nació en New Jersey, se desempeñó como Fiscal Asistente de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York desde 1990 a 1994.

Trabajó como fiscal en varios casos complejos relacionados al fraude e impuestos, incluido el caso de piratería informática de Masters of Deception.

LEA. Tony Hernández será defendido por abogado Manuel Retureta

El 3 de enero de 2018, el Fiscal General, Jeff Sessions, anunció el nombramiento de Berman como Fiscal de los Estados Unidos para servir en varias oficinas en todo el país de forma interina hasta que el Senado pudiera confirmarlos permanentemente.

Fue nombrado por Trump

Geoffrey Berman reemplazó a Preet Bharara, quien fue destituido por el presidente Donald Trump por rechazar mantener una conversación telefónica con él.

Bharara, nombrado en 2009, era uno de los más mediáticos de Estados Unidos y su oficina se ha ocupado de notorios casos de terrorismo internacional, fraudes bursátiles en Wall Street y casos de narcotráfico, entre ellos de algunos hondureños como Fabio Lobo y Héctor Emilio Fernández Rosa, alias don H, además de Yankel y Yani Rosenthal.

Berman se prepara para presentar carga probatoria en contra de Tony Hernández, según la acusación S2 15-Cr-379.

Caso que conocerá Berman:

US v Rafatnejad

US v Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York

US v Christian Toro y Tyler Toro

US v Freedman

US v Therese Okoumou

US v MTA

EE.UU. v Ciudad de Mount Vernon

US v Collins

US v Hernandez