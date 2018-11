Mr. Yambo presenta “Las buenas vibras del capitán”

San Pedro Sula, Honduras

Tras el enorme éxito de sus canciones como solista La Cumbia de la Limpia y Loco, el cantante capitalino Mr. Yambo regresa con Las buenas vibras del capitán.

Esta es una cumbia electrónica producida por Abeldidit, que habla de ser uno mismo sin importar las críticas de los demás, ya que para Mr. Yambo no existe una vida perfecta, pero sí las ganas de mejorar cada día sin importar los tropiezos en el camino.

“Para progresar como persona trato de mejorar mi carácter ansioso y a veces depresivo; la lucha es de todos los días y como músico trato de escuchar mucha música nueva para no quedarme atrás”, expresa el también cocreador de algunos éxitos de Los Bohemios, grupo donde también canta.

Auténtico

El video de Las buenas vibras del capitán fue dirigido por Alejandro Matamoros de Matamoros Films, quien logró captar la idea que Mr. Yambo tenía de representar doce personajes que van narrando la melodía.

“Hacer esta canción y video ha sido una experiencia diferente, ya que es la primera canción que escribo y que no hablo de amor o desamor; si no una canción donde expresa cómo la vida se está basando en críticas y no en ser uno mismo”, explica el también actor en la obra de teatro El Préstamo que se exhibió este mes en la capital del país.

“A mis seguidores que se han sentido inseguros les diría que yo perdí mucho tiempo pensando en lo que pensarían los demás y me arrepiento así qué hay que lanzarse por lo que uno quiere hacer”, remató no sin antes agregar que planeao llevar sus canciones como solista a la par de los proyectos que tiene con Los Bohemios que también vienen con muchas sorpresas.