Destituyen a directivos tras crisis en el Hospital Escuela

Tegucigalpa, Honduras

En medio de una profunda crisis, tres directivos fueron destituidos ayer del Hospital Escuela.

La medida fue tomada durante una extensa reunión entre autoridades del centro, de la Unah y el viceministro de Salud, Roberto Cosenza.

El inusitado remezón alcanzó a los titulares de la Dirección Administrativa, así como a la Dirección de Talento Humano y la Unidad de Asesoría Legal.

En el caso del ahora exdirector administrativo Gerardo Rodríguez, ya había interpuesto su renuncia el 16 de noviembre. Se desconoce quién asumirá ese cargo. En cuanto a la directora de Talento Humano, Karen Escoto, fue sustituida por Marcela Alejandra Said.

Mientras que la exjefa de la Unidad de Asesoría Legal Ruth Castillo fue sustituida por Marta Barahona.

Las nuevas autoridades, puestas por la Secretaría de Salud, asumieron de manera interina.

Denuncias de las mismas autoridades del hospital apuntan que los ahora exfuncionarios tienen responsabilidad de la crisis que enfrenta el centro asistencial por haber actuado con negligencia. Ayer, el hospital amaneció tomado por empleados, médicos y enfermeros que volvieron a denunciar que no pueden trabajar sin materiales quirúrgicos ni medicamentos. Desde las 6:00 am, la consulta externa estuvo paralizada hasta las 12:00 del mediodía. Alrededor de 1,500 personas que tenían su cita médica programada la perdieron, las asambleas informativas fueron anunciadas desde el domingo.

Problemática. Telma Ortiz, presidenta del Sindicato de Enfermeras, aseguró que hay una falta extrema de materiales y exigen que se abastezca para atender a la población con dignidad. “Estamos atendiendo sin nada, con las puras manos trabajando, no hay material, no hay ropa, no hay medicamentos, no hay anestesia, aquí no hay nada”, afirmó Ortiz. Agregó que las autoridades del hospital han dejado profundizar los problemas y han demostrado indiferencia.

Las autoridades firmaron ayer un acta donde se comprometieron a abastecer de insumos y medicamentos el centro asistencial lo más pronto posible. Se comprometen a reparar los quirófanos.