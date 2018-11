Aún no capturan a sospechoso de estrangular a su novia

Ocotepeque Honduras

Una orden de captura espera la Policía luego de haber enviado el informe de investigación en el que consideran a Luis Fernando Rivera como principal sospechoso del asesinato de su novia Josselin Aracely Mata Reyes (de 23 años).

Para la Policía, Luis Fernando Rivera pudo haber huido por un punto ciego a Guatemala o alguien lo está ayudando a esconderse en San Pedro Sula, adonde trabajaba en una maquila.

El 20 de noviembre después de haber pasado el fin de semana juntos, Luis Fernando Rivera salió de la casa adonde vivía con Josselin Aracely en San Francisco del Valle a decirle a un pastor que llegara a la casa a orar por ella, pues estaba enferma.

Luego el joven se dirigió donde el padre de la muchacha a pagarle una cuenta que le debía en la pulpería y le dijo que Josselin había quedado dormida.

Al padre no le pareció raro que Luis Fernando Rivera llevara una maleta, pues siempre viajaba para San Pedro Sula y los fines de semana llegaba a quedarse con Josselin Aracely con quien tenía una relación de pareja desde hacía unos dos años.

Mata Reyes era la coordinadora del programa Vida Mejor en San Francisco del Valle.

“Era una muchacha muy trabajadora que con préstamos logró hacerse de su casita bonita en la que vivía con el muchacho”, comentó una de las vecinas.

El fin de semana antes de que la muchacha fuese encontrada muerta pasó con normalidad. Los vecinos del barrio en El Calvario adonde vivía Josselyn Aracely no escucharon peleas que indicaran que algo pasaría.

El martes 20 de noviembre a eso de las 10:30 am, una pariente de Josselyn llegó a la casa y la encontró muerta en su cama.

A la 1:00 pm, las autoridades reconocieron el cuerpo y el forense determinó en ese momento que tenía de 6 a 7 horas de haber muerto por asfixia por estrangulamiento.

Detalles

1- Entre 8:00 am a 9:00 am del 20 de noviembre, Luis Fernando Rivera ya cargando una maleta le pagó una deuda a su suegro y le dijo que Josselyn Aracely quedaba en la casa porque estaba enferma.



2-También el sospechoso visitó a un pastor a una cuadra y media de su casa y le pidió que orara por su novia, pues estaba enferma. Luego con la maleta que andaba se fue del lugar y no lo volvieron a ver.



3- El cuerpo de la joven Josselyn Aracely fue encontrado tendido en una cama con una cobija que le cubría hasta el cuello, parte en la que el forense determinó que tenía moretones y que había sido asfixiada.