Sectores de San Pedro Sula, El Progreso, Puerto Cortés, Copán y Tegucigalpa sin energía mañana

San Pedro Sula, Honduras.



Colonias y barrios de San Pedro Sula, El Progreso, Copán, Tegucigalpa, y otras zonas serán afectadas con apagones mañana lunes, según anunció la Empresa Energía Honduras (EEH) y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) .



Zonas programadas por la EEH



San Pedro Sula.- 8:00 am a 4:00 pm

Bo. Río Piedras (sur)

Col. Dubón

Col. Figueroa

Col. Trejo I, II y III

Bo. Lempira (este y sur)

Bo. El Benque (sur)

Bo. Medina (oeste)

Planta de tratamientos de aguas

Hotel Hilton Princess

Yude Canahuati



El Progreso.- 8:00 am a 4:00 pm

William Hall

Aldea Pajuiles

Sinaí

Mendieta

27 de Octubre

Carlos Roberto Reina

Los Tulines

Las Palmas

1 de Mayo

Aldea San Antonio



El Paraíso, Copán.- 8:00 am a 4:00 pm

El Paraíso

La Playona

La Flores

Fraternidad

Generadora Morja

San Antonio de Las Crucitas

Santa Cruz

El Manguito

El Naranjito

El Plantel



Distrito Central.- 8:00 am a 4:00 pm

Col. Divino Paraíso

Col. Ulloa

Col. Nueva Capital

Col. Mary Flake de Flores

Fuerzas Unidades

Col. José Duarte # 1

Nueva Danlí

Ciudad de Ángel

Col. Cantarero López

Altos de La Laguna

Abonados comprendidos desde la 1era avenida hasta 8va avenida entre la 1era y 6ta calle de Comayagüela

Comercial Norteña

Mercado San Isidro

Mercado Colón

Instituto Hibueras

La Chivera y zonas aledañas





Zonas programadas por la Enee



Puerto Cortés.- 8:00 am a 4:00 pm

Santa Cruz

Caracol

Sosoa

Olvido

Canchias,

Los Hules

La Quimica

San Antonio de Cortes

El Aguacate

La Masica

Loma Larga

Santa Rita

Quebrada Seca

La Providencia

Buenos Aires

Chinda

El Limón

Tule

La Cuchilla

Zip Caracol y zonas aledañas