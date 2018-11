Hondureña que renegó de frijoles está desaparecida en México, según sus familiares

Ciudad de México.

La hondureña Miriam Celaya, quien hace unos cuantos días se hizo viral por renegar de los frijoles que les daban a los migrantes durante el trayecto de la primera caravana en México se encuentra desaparecida, así lo han denunciado sus familiares.

Desde el pasado 20 de noviembre sus parientes no saben nada de ella: "No me he vuelto a comunicar con ella. Su teléfono está apagado. Le mando mensajes. La llamo y no contesta. No sé nada de mi hermana desde ese día", contó muy preocupada Mirna Celaya al sitio HuffPost.

De acuerdo al medio mexicano, Mirna les envió un vídeo en el que reportó la desaparición de su familiar, al tiempo en que narró estar muy preocupada por ella y sus hijas, una de las cuales es sordomuda.

HuffPost además publicó una serie de mensajes enviados por internet en los que varias personas amenazaron de muerte a la hondureña.

Cabe señalar que esa misma fecha de la desaparición, Miriam dejó el albergue debido al "bullying" y los reproches de otros hondureños.

Además pidió perdón por el comentario en el que renegó de los frijoles que les estaban dando a los migrantes: " Yo pido perdón a los mexicanos. Mil disculpas. Hemos caminado por todo México y hemos recibido mucha ayuda. Tengo todo que agradecerles. Yo he criado a mis hijos con muchos esfuerzos y dándoles frijoles y tortillas".

Contó que cuando ella habló mal de la comida estaba incómoda porque una de las personas que repartía los alimentos intentó forzar a su hija para que comiese los frijoles, cuando la pequeña se encontraba mal del estómago, entonces el mexicano le dijo:" Estos p **** hondureños no quieren comer frijoles".

Según dijo, ella salió de Honduras porque busca que en Estados Unidos operen a su hija sordomuda.

El medio Deutsche Welle afirmó sin precisar fuentes que la hondureña se encontraba bajo protección de las autoridades mexicanas; sin embargo, esto no ha sido confirmado por ninguna institución.

El embajador de Honduras en México, Alden Rivera, dijo que los familiares de Miriam ya denunciaron su desaparición, pero que se deben esperar 47 horas para que el Gobierno hondureño ofrezca una declaración. Por el momento se están realizando las investigaciones del caso.