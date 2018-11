Conzoca la ciudad donde no verán el sol durante 65 días

Alaska, EEUU



La ciudad de Utqiaġvik, en Alaska, antes llamada Barrow, no verá el sol durante 65 días. El próximo amanecer que verán sus habitantes será el 23 de enero. El sol se puso oficialmente a las 1:43 pm del domingo.



Utqiaġvik experimenta la noche polar, que es un período de oscuridad en el invierno sin amaneceres que ocurre en las ciudades dentro de los círculos polares. El 18 de noviembre se vio salir por útima vez al astro rey y comenzó esa oscuridad sin amaneceres.



Según Weather.com, "desde mediados de noviembre hasta finales de enero, el sol no se eleva al norte del Círculo Ártico debido a la inclinación de la Tierra lejos de la radiación más directa del sol", por lo que el sol sobre esta ciudad estadounidense no saldrá completamente por el horizonte hasta el 23 de enero.

Ubicada a unos 531 kilómetros del límite del círculo polar ártico, Utqiagvik experimentará lo que se conoce como "crepúsculo civil", que ocurre cuando el sol está a seis grados bajo el horizonte y crea una pequeña iluminación para ver las cosas desde afuera. El crepúsculo civil dura seis horas por noche, pero disminuirá a tres horas por noche a finales de diciembre.



Aunque Utqiagvik no es la única ciudad de Alaska que experimenta este fenómeno, es la primera en la lista de ubicaciones de la noche polar debido a lo lejos que está el norte.

Durante aproximadamente uno o dos meses, los residentes de Kaktovik, Point Hope y Anaktuvuk Pass también estarán sin sol.

Los poco más de 4,000 residentes de Utqiaġvik (Alaska, EEUU) pasarán alrededor de dos meses sin ver la luz del sol.





Sus atardeceres finales se llevarán a cabo entre fines de noviembre y principios de diciembre, según la afiliada de CNN KTUU.



La noche polar es el fenómeno contrario al Sol de medianoche, que es cuando el astro rey se mantiene por más de 24 horas sobre el cielo y sucede en verano.



Por esto, cuando el Sol regrese a Utqiaġvik este no se irá en algunos días.

La antigua Barrow cuenta con algo más de 4,000 habitantes, por lo que no es un pueblo perdido. Pero desde luego la vida de sus vecinos durante estas fechas cambia radicalmente.