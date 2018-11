Viola Davis vive un renacimiento como actriz

California, EEUU.

Ha ganado el Óscar por el filme Fences, el Emmy por la serie televisiva How to Get Away With Murder y el Tony por las obras de teatro Fences y King Hedley II , pero ahora Viola Davis disfruta de un momento cumbre en su carrera y dice a agencia Efe que está viviendo “un renacimiento” como actriz.

“Siento que estoy viviendo un renacimiento”, valoró la artista de 53 años, que derribó las puertas de Hollywood hace una década con su fulgurante aparición en el drama Doubt (2008), por el que obtuvo la primera de sus tres nominaciones a los Óscar.

“Me veo sorprendiéndome a mí misma y explorando otros niveles de mi potencial”, comentó la actriz, que este fin de semana ha estrenado en Estados Unidos Widows, un drama repleto de acción con la firma del británico Steve McQueen (12 años de esclavo) que, aunque parezca mentira, supone su primer papel protagonista en una cinta comercial de Hollywood.

“No me habían confiado un papel así hasta ahora y siento que es una bendición que finalmente me haya llegado con 53 años”, explicó Davis. “Esta película me va a exponer a un público más amplio, pero yo realmente estoy feliz de que sea a través de una película con un reparto tan diverso y tan femenino. Hay mucha innovación en este proyecto y creo que es importante”, añadió.

Viola Davis Su carrera en cine y televisión empezó con pequeños papeles en Traffic (2000) o Kate

& Leopold (2001).

Widows deja claras sus intenciones desde la primera escena: una secuencia íntima donde los personajes de Davis y Liam Neeson se besan apasionadamente. “En la historia del cine, no hemos visto apenas parejas interraciales de mediana edad en la cama. A las mujeres de color tradicionalmente nos han relegado a papeles donde su sexualidad estaba ausente. Y aquí, la película empieza así, con una imagen poderosa”, razonó la intérprete.

“Estoy muy orgullosa de mi escena de sexo con Liam. Me encanta la escena de apertura, yo besándolo, en la cama, con mi pelo natural, con mi piel negra, a mis 53 años. Estoy feliz con la sexualización de la mujer negra, y él no es un dueño de esclavos, ni mi chulo, sino que es mi esposo, y pienso que muchas veces las mujeres negras son relegadas a papeles de criadas o sumisos o demasiado masculinos”, afirma.

Después, McQueen presenta a una banda de criminales llevando a cabo un crimen y muriendo en su confrontación con la policía, lo que da pie al motor de la historia: sus viudas, amenazadas de muerte, se unen al descubrir que sus maridos han dejado una amplia deuda económica por saldar.

En 2001 y en 2010, Davis ha demostrado su talento en las tablas y ha ganado los mejores premios por su sensacional actuación.

Se trata del primer proyecto de McQueen tras el éxito de 12 años esclavo, ganadora de tres Óscar, incluido el de mejor película.

Davis interpreta a Verónica Rawlins, la esposa del cabecilla de una banda criminal (Neeson). “Habría dicho sí a cualquier historia que quisiera hacer Steve porque amo su cine. Es alguien con una visión compleja y amplia de la vida y tenía claro que, con la ayuda de Gillian Flynn (la guionista de Gone Girl), iba a tocar temas sociales delicados. Ha sido un gran viaje y esas son las cosas que busco: diferentes y que me despierten los sentidos”, declaró.

La cinta cuenta también con un buen elenco masculino, donde destacan Colin Farrell y Robert Duvall como miembros de una saga política y el actor londinense de moda, Daniel Kaluuya, que debuta como gánster tras su éxito en Get Out.

Equilibrio.

La trama del filme traza un panorama sombrío de la sociedad estadounidense –aunque la historia es adaptada de una serie británica de la década de 1980–, se desarrolla en el Chicago actual, con énfasis en la corrupción política, la pobreza y la brutalidad policial.

McQueen explica a Efe que, cuando vio la serie, con 13 años, se sintió identificado con esta historia de mujeres que logran algo “de lo que nadie las cree capaces”, y decidió llevarla al cine cuando al llegar a Hollywood se dio cuenta de que había una escasez de buenos papeles femeninos.

Encontrar a las cuatro protagonistas fue un proceso no siempre fácil, pues la estadounidense de origen latino Michelle Rodríguez, famosa por sus cintas de acción, “primero dijo que no”, pero al final consiguió “un reparto con perfecto equilibrio”.

Davis considera que el cambio en el cine, aunque sea más lento, también se producirá.

“Para mí, Viola está a la altura de Katherine Hepburn o Joan Crawford, tiene una gran profundidad”, declara el director de 12 años esclavo, que revela que Debicki se presentó a una audiencia “y la bordó”, y Erivo fue todo un descubrimiento “que va en camino de conseguir grandes cosas”.

Al trasladar la trama de la Inglaterra de los años 80 al Chicago actual, McQueen quiso que la ciudad estadounidense, “desaprovechada en el cine”, “fuera también protagonista” con todos sus éxitos, contradicciones y tensiones.

Transformación.

A falta de papeles protagonistas hasta ahora, Davis, que ha aparecido en películas como The Help, Prisoners, Ender’s Game o Suicide Squad, encontró acomodo en la televisión, donde cada semana desde 2014 encandila a millones de espectadores con How to Get Away With Murder, de la cadena ABC.

“La televisión está viviendo una época dorada y atrae a los mayores talentos; antes nadie se atrevía ni a tocarla. Solía ser algo tabú. En mi juventud había cuatro cadenas. Hoy en día, gracias a las plataformas digitales, se hacen como 400 series al año y estar en la televisión se ve como algo sexi. Escriben papeles a medida para ti, cuando en una película lo normal es que no seas la primera opción para un papel”, señaló.

Davis considera que el cambio en el cine, aunque sea más lento, también se producirá. “Muchas mujeres, como yo, han formado productoras y estamos buscando el material que nos interesa. Estamos tomando el control”.