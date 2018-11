Suspendida la final de Copa Libertadores por actos de violencia

Buenos Aires, Argentina

La final de la Copa Libertadores de América 2018 entre River Plate y Boca Juniors, prevista este sábado en el Monumental, se jugará hasta el domingo al ser suspendida por el ataque al autobús xeneize, informó la Conmebol.

"Quiero felicitar a ambos presidentes porque hubo entre ellos un pacto de caballeros, porque en estas condiciones se desnaturalizó el juego. Uno no puede jugar y el otro no quiere jugar con un rival que no está en condiciones", dijo el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

"En consecuencia, el partido se suspende para el domingo a las 17H00" locales, agregó el máximo representante del fútbol sudamericano.

De esta manera la final se estará disputando el domingo a las 2:00pm, hora de Honduras. Lo podrás ver por Fox Sports y seguir vía online por la web de Diario LA PRENSA.

El autobús que transportaba al plantel auriazul al estadio Monumental, en el barrio de Núñez, en el norte de Buenos Aires, fue atacado con piedras, palos y gas pimienta por cientos de hinchas de River que esperaban en una curva de una calle cercana al escenario.

Varios jugadores xeneizes, entre ellos el capitán Pablo Pérez, resultaron con laceraciones en los rostros y los brazos producto de los vidrios rotos y los artefactos peligrosos que ingresaron al micro.

Futbolistas de Boca fueron agredidos por hinchas de River Plate

Aficionados de River Plate desataron el caos en las afueras de Argentina. FOTO AFP

Minuto a minuto de lo que ocurrió en el estadio Monumental

En las afueras del estadio Momnumental hay incidentes de violencia y los hinchas que se encuentran adentro del estadio no pueden salir.

La final de Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors se estará disputando el domingo a partir de las 2:00pm, hora de Honduras.

Conmebol ha decidido suspender la final de Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors tras los actos de violencia que sufrieron los jugadores del club xeneize.

Atención: La final de Copa Libertadores se jugará el domingo a las 2:00pm, hora de Honduras.

Oficial. Se suspende el partido de la final de Copa Libertadores entre River Plate vs Boca Juniors.

"En las afueras del estadio Monumental se están matando los aficionados de River", periodistas argentinos que cubren la final de Copa Libertadores.

Medios en Argentina informan que Gianni Infantino, presidente de la Fifa, ha sido el que obligó a disputarse hoy la final de Copa Libertadores.

A menos de dos minutos de iniciar el partido, los jugadores de Boca siguen sin salir a calentar y el juego no comenzará a las 4:15pm como lo había anunciado Conmebol.

En las afueras del estadio se reportan incidentes de aficonados queriendo ingresar al Monumental. Siguen los actos de violencia, hinchas quieren entrar sin boletos.

Ya están calentando los árbitros. Pero los jugadores de Boca Juniors no salen a realizar el respectivo calentamiento.

Los médicos de la Conmebol informaron este sábado al presidente Alejandro Domínguez que no recibieron autorización para verificar las supuestas lesiones sufridas por jugadores de Boca Juniors y concluyeron que "no existe una causal para la suspensión" de la final de la Copa Libertadores.

“Nos están obligando a jugar este partido cuando no estamos en condiciones de hacerlo”, palabras de Carlos Tévez, uno de los ídolos de Boca Juniors.

Fernando Gago, mediocampista de Boca Juniors: "No estamos en condiciones de jugar".

TyC Sports asegura que River Plate se solidariza con Boca Juniors y planea no jugar hoy la final de Copa Libertadores. Incertidumbre en Argentina a minutos del juego.

Medios en Argentina y jugadores del campo internacional se muestran indignados con la Conmebol por jugar este día la final de Copa Libertadores tras las agresiones de los aficonados de River a la plantilla de Boca.

El capitán Pablo Pérez de Boca Juniors sale del hospital y regresa al estadio Monumental. Todo indica que sí se jugará la final de Copa Libertadores a partir de las 4:15pm, horario de Honduras.

Reiteramos, Conmebol señala que la final entre River y Boca Juniors se estará disputando a partir de las 4:15pm, hora de Honduras.

El médico de Conmebol dice que las lesiones de los jugadores de Boca son "superficiales" y no hay motivos para no jugar. Todo indica que este día se disputará la final de Copa Libertadores.

Futbolistas de Boca Juniors no quieren jugar hoy debido a los actos de violencia que han sufrido, pero la Conmebol les ha señalado que deben de jugar este día la final de Copa Libertadores.

Atención: La Conmebol anuncia que la final de Copa Libertadores se jugará a las 7:15pm, hora de Argentina. En Honduras será a las 4:15pm.

Jugadores de Boca Junios como Pablo Pérez fueron agredidos luego de los actos de violencia que sufrieron los jugadores xeneizes por parte de los seguidores de River.

En estos momentos la Conmebol sigue sin pronunciarse y se desconoce si finalmente se jugará hoy la final entre River Plate y Boca Juniors en la Copa Libertadores.

El inicio del partido River-Boca, por la final de la Copa Libertadores de América 2018, fue postergado una hora tras el ataque al autobús xeneize por parte de hinchas violentos "millonarios" en las inmediaciones del Monumental.

El autobús que transportaba al plantel de Boca Juniors fue atacado con piedras, palos y gases por parte de hinchas violentos del "millonario" a pocas cuadras del escenario deportivo, en el barrio de Núñez, en el norte de Buenos Aires.

Según las imágenes de televisión de varias cadenas deportivas, el vehículo ingresó al estadio con varios vidrios laterales rotos y los jugadores, una vez descendieron, iban tosiendo y con los ojos llorosos por efecto de los gases.

"¡Nos tiraron de todo!", dijo visiblemente afectado el volante y capitán 'xeneize', Pablo Pérez, con laceraciones en el brazo izquierdo.

Óscar Moscariello, vicepresidente de Boca, aseguró que "tenemos jugadores heridos, no estamos aptos para jugar. La posición de Boca es que el partido no se puede jugar".

El desplazamiento del automotor se hizo con una fuerte custodia de policía desde el exclusivo sector de Puerto Madero, en el centro de Buenos Aires, hasta el Monumental.

"Fue un descontrol en las últimas calles cerca al Monumental. La policía se vio desbordada ante tanto vandalismo y tuvo que dispersar a los hinchas de River con gases lacrimógenos, que también por efecto del viento y las ventanas rotas ingresaron al micro", anotó, a su turno, Juan Carlos Crespi, exdirigente boquense.

Desde 2013 rige en Argentina una prohibición para que las hinchadas visitantes asistan a los estadios del rival debido a recurrentes hechos de violencia.

El partido de ida en la Bombonera, hace dos semanas y donde no se presentaron incidentes ni ataques al plantel de River, terminó 2-2.