Las claves de la captura de "Tony" Hernández

Tegucigalpa, Honduras.

Juan Antonio "Tony" Hernández, hermano del presidente hondureño Juan Orlando Hernández, fue capturado el pasado viernes 23 de noviembre en los Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico internacional.

El caso se remonta al 2016 cuando el nombre de "Tony" fue pronunciado en unas declaraciones del exoficial de las Fuerzas Armadas Santos Rodríguez Orellana que indicó que la Administración para el control de Drogas (DEA) le pidió acusar al hermano del presidente Hernández.

Estas son las claves del caso:

Rodríguez respondió: "El informante que teníamos dentro de esa estructura nos dijo que nos habíamos metido a problemas porque ese helicóptero era hermano del Presidente y del ministro. Yo nunca dije eso porque uno no puede asegurar lo de un informante, sí se encontró la aeronave pero estaba vacía aunque habían indicios de droga".

Luego el exoficial se presentó a un foro de televisión donde aseguró que agentes de la DEA lo contactaron y le dijeron que si no declaraba contra "Tony" Hernández, Wilter Blanco y un tal Soto, él sería extraditado por terrorismo, ya que había sospechas de que él y otros oficiales planeaban un atentado contra el entonces embajador de EEUU en Honduras, James Nealon.

Y agregó: "Invito a cualquier persona nacional o extranjera que si tiene alguna prueba en mi contra la presente ante las autoridades correspondientes, y me someto a cualquier investigación que proceda".

Destacó que "soy un ciudadano respetuoso de las leyes, totalmente responsable de mis actuaciones y como ven, estoy aquí de regreso y para seguir con mis actividades normales he solicitado una cita con el Fiscal General de la República para aclarar cualquier situación que él considere conveniente y lo haremos esta semana".

5 "Tony" niega nexos con el narcotráfico por segunda vez

Al día siguente de conocerse las declaraciones de Devis Leonel Maradiaga, "Tony" Hernández ofreció una conferencia de prensa en la que negó nuevamente su involucramiento en actividades ilícitas.

"Quiero aclarar que este tema de falsas acusaciones no es nuevo, ya fue abordado con las autoridades de Estados Unidos en noviembre del año pasado cuando les informé de estas acusaciones que no tienen sustento. Sigo a disposición de las autoridades de Estados Unidos cuando se requiera, como lo hice en noviembre cuando me presente de manera libre y voluntaria", destacó.

El hermano del mandatario dijo que "también el 27 de enero rendí declaración ante el Ministerio Público y sigo a disposición para cualquier información adicional que se requiera por parte de las autoridades".

"Quiero reafirmar ante la opinión pública que no son ciertos los señalamientos sobre mi supuesta participación en actividades ilegales y no es correcto que los patos le tiren a las escopetas. Por muchos años los miembros de la familia Rivera Maradiaga hicieron daño a las familias hondureñas con el tráfico de droga y todo el dinero, logística y armas; y no deberíamos permitir que usen la calumnia y la mentira para desacreditar a los que luchan contra estas bandas delincuenciales", reclamó.