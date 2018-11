Tijuana declara crisis humanitaria por falta de recursos para la caravana

Tijuana.

El alcalde de la ciudad mexicana de Tijuana, Juan Manuel Gastélum, declaró una crisis humanitaria en esta ciudad ante la necesidad de recursos para atender a los miles de integrantes de la caravana migrante centroamericana.

“No voy a comprometer los servicios públicos, no voy a gastarme el dinero de los tijuanenses, no voy a endeudar a Tijuana porque no lo hemos hecho en estos dos años”, dijo el funcionario sobre la situación en la ciudad ante la presencia de los migrantes.

Gastélum afirmó que el costo de la atención a los migrantes, poco más de 4,000, llegados desde la semana pasada, “asciende a más de 500,000 de pesos (unos 24,800 dólares)” .

Por ello, el alcalde anunció que pedirá asistencia humanitaria al Gobierno Federal mexicano y a entidades internacionales como las Naciones Unidas y a la Convención Americana de Derechos Humanos.

LEA: La crisis humanitaria de Tijuana por caravana migrante

Diálogo.

El secretario de Estado de EUA, Mike Pompeo, estuvo “en estrecho contacto” con las autoridades de México para conversar sobre las caravanas de migrantes y abordó con ellas la posibilidad de fomentar la generación de empleo en la región para paliar la situación.

Reclamó a la Secretaría de Gobernación de México haber “dejado sola a Tijuana” en el problema de la caravana, cuando las leyes señalan que esta dependencia es la responsable de atender el problema desde el principio.

La semana anterior, Gastélum, del conservador Partido Acción Nacional, emitió mensajes xenófobos y racistas contra los migrantes y declaró que “Tijuana es una ciudad de migrantes, pero no los queremos de esta manera”.

Las autoridades informaron que 108 personas centroamericanas han sido detenidas, 104 de las cuales han recibido sanciones administrativas, y cuatro fueron presentados a la Fiscalía por robo, riñas y ultrajes a la autoridad. El resto fueron detenidos por posesión de droga, embriaguez en vía pública y causar disturbios, explicó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Marco Antonio Sotomayor.

“La mayoría de los integrantes de la caravana migrante buscan mejorar su forma de vivir; sin embargo, debo decir que otros tantos, que seguramente son los menos, han sido arrestados por la Policía Municipal, principalmente por posesión de drogas, ingerir bebidas embriagantes en la vía pública y causar disturbios” expresó.

Sotomayor reiteró que no habrá tolerancia para quienes infrinjan la ley en Tijuana, “sean migrantes centroamericanos, mexicanos o visitantes estadounidenses.

Cerca del muro.

Los migrantes amanecieron ayer en un nuevo campamento instalado junto a un paso fronterizo de la mexicana ciudad de Tijuana, esperando presionar a las autoridades estadounidenses para abrirles el paso.

Hartos de vivir hacinados desde hace varios días en un albergue que las autoridades de Tijuana improvisaron en un centro deportivo de un barrio marginal, unos 200 centroamericanos (en su mayoría familias hondureñas con niños) cargaron sus colchonetas y cobijas para instalarse, en plena calle, junto al paso fronterizo conocido como El Chaparral. Sin embargo, al salir el sol, el hambre y el frío de la noche hizo que un centenar de ellos regresaran al albergue.

La mayoría de ellos están enfermos por brotes de influenza, infecciones respiratorias y tuberculosis.

“No aguantamos el zancudal (exceso de mosquitos) y el lodo que hay en el albergue. Es un charco de cerdos, tenemos miedo de una epidemia”, dijo Billy Martínez, un hondureño de 33 años que viaja solo.