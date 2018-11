"Nadie está por encima de la ley": JOH tras captura de su hermano "Tony" Hernández

Tegucigalpa, Honduras.

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dijo que la detención de su hermano Juan Antonio Hernández, "Tony" Hernández en Miami, Estados Unidos "es un golpe fuerte para la familia".

"Como siempre dije a cualquier hondureño e inclusive parientes que me buscaran para temas reñidos con la ley que no iban a contar conmigo", dijo el Presidente desde Gracias, Lempira, zona occidental de Honduras.

La noticia de la detención de Juan Antonio Hernández fue confirmada por el Gobierno de Honduras en un comunicado.

"Hace algún tiempo, cuando este tipo de noticias circulaban le dije a Juan Antonio que tenía que presentarse ante las autoridades correspondientes y dar su versión. Le dije que fuera a Estados Unidos. Una oportunidad para que pudiera explicar cuál es su verdad, su versión. En esta ocasión es otra oportunidad para que también se haga justicia en uno o otro sentido", manifestó el mandatario en una conferencia de prensa.

El mandatario hondureño dijo que "nadie está por encima de la ley. Esa ha sido mi conducta y ustedes la conocen. Esa es mi condición de presidente y de familiar".

Añadió: "A nosotros no nos criaron así, nos educaron para poder respetar a los demás. No puedo desconocer que este es un golpe fuerte para la familia, para todos nosotros, es triste, difícil, no se lo deseamos a nadie".

Hernández dijo que espera que el "sistema de justicia, como corresponde, le dé el espacio para defenderse. Que la justicia permita esclarecer si esas acusaciones son ciertas o no, por lo demás el comunicado de Casa Presidencial representa la política de mi gobierno".

"Siempre hemos tenido, desde que estaba en el Congreso Nacional, una relación muy cercana con las autoridades de Estados Unidos para enfrentar los flagelos del mundo del crimen organizado y lo seguiremos haciendo. Hemos estado en comunicación con funcionarios del Gobierno de EEUU y aún después de esta noticia mi posición ha sido la misma. Así que espero que el principio de inocencia del debido proceso de hacer justicia prevalezca", dijo Juan Orlando Hernández.