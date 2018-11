Pastores evangélicos en Honduras organizan partido político

Confraternidad: “Participar en política es una decisión personal de los pastores” La Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH) no aprueba ni condena la creación de un partido político de pastores evangélicos porque esa es una decisión personal. “A las iglesias evangélicas les corresponde su propio derecho de organización, de liderazgo, por los cuales se rige. Unas iglesias podrán permitir que sus líderes participen, otras no lo van a permitir, y ambas están en el mismo derecho”, dijo el director ejecutivo de la CEH, Miguel Muñoz. Se le consultó a Muñoz si comete pecado un pastor al participar en política, pero no fue concluyente y se limitó a decir que la Biblia define conceptos de hechos bíblicos, antibíblicos y no bíblicos y que “todos somos pecadores y todos le hemos fallado”. Asimismo, matizó que la política y la religión tienen como finalidad el bien común y nadie se debe de servir de los demás. Remarcó que la CEH tampoco promueve una conformación de un instituto político porque esa no es su misión.