Trump amenaza con cerrar frontera con México por migrantes

El presidente estadounidense Donald Trump renovó este jueves su amenaza de cerrar "toda la frontera" con México, incluyendo los intercambios comerciales, si la situación migratoria se sale de control.

"Si se llega a un nivel en el que perdemos el control o personas pueden resultar heridas, cerraremos el ingreso al país por un período de tiempo", dijo a periodistas. "Me refiero a toda la frontera. México no podrá vender sus automóviles a Estados Unidos", dijo.



Trump ya había amenazado a mediados de octubre, en plena campaña para las elecciones de medio mandato, con impedir que la caravana de migrantes centroamericanos ingrese a su país si México no era "capaz" de detener el "asalto".

Desde que la caravana comenzó a llegar al norte mexicano, el presidente estadounidense envió miles de soldados que están autorizados a emplear "la fuerza letal si hace falta", dijo el jueves, aunque aseguró que espera que no sea necesario.

Noticia en desarrollo...