Trump ordenará que solicitantes de asilo se queden en México

Ciudad de México.

Los migrantes centroamericanos que lleguen en busca de asilo a los cruces fronterizos en Estados Unidos tendrán que esperar en México mientras se procesan sus solicitudes, de acuerdo con un plan de la Administración Trump revelado por el diario The Washington Post.



Según documentos internos y funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, apunta el medio, los solicitantes de asilo que no pueden probar un "temor razonable" a la persecución en México serán regresados a la frontera.



Las directivas de migración actuales permiten que los migrantes permanezcan libres dentro de territorio estadounidense mientras se procesan sus solicitudes de asilo y hasta obtener una audiencia con un juez.



El plan, llamado "Permanecer en México", podría empezar a aplicarse desde este viernes, de acuerdo con el Post.



Sin embargo, señala el medio, no hay leyes que obliguen al Gobierno mexicano a aceptar a los migrantes que soliciten asilo.

Vea: Detienen a más de 200 migrantes de caravana en México



"Si no se determina que tienes un miedo razonable a permanecer en México, permanecerás en México", será la frase que usarán los funcionarios con los migrantes, de acuerdo con uno de los memorandos del Departamento de Seguridad Nacional.



La orden de Trump llega en medio del avance de las llamadas "caravanas migrantes" hacia la frontera entre México y Estados Unidos.



Esta semana, un juez federal de California bloqueó otra orden de Trump que prohibía a los migrantes indocumentados solicitar asilo en el país.